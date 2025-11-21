Cultura en el plato: Muglia, un icono gastronómico en el corazón de Granada

Viajar no siempre requiere billetes ni pasaportes; a veces basta con abrir la puerta de un restaurante y dejarse llevar por los aromas y sabores ... que nos transportan a tierras lejanas. En Granada, ese viaje sensorial tiene un nombre propio: Restaurante Muglia, un icono gastronómico que, desde 1995, ha convertido cada comida en una experiencia inolvidable de historia, tradición y exquisitez.

Inspirado en la milenaria civilización del Valle del Indo, que floreció entre el 3300 y el 1300 a.C., Muglia transforma cada plato en un puente hacia el pasado. Porque la gastronomía no es solo sustento, sino memoria viva, transmitida de generación en generación; cada bocado es un homenaje a recetas ancestrales, elaboradas con respeto, sensibilidad y un sello de autenticidad que las hace únicas. Con ingredientes de primera calidad, un servicio impecable y dos sedes estratégicamente ubicadas en pleno corazón de Granada —Casillas de Prats, 6 (junto a Plaza de Gracia) y Joaquín Costa, 4 (junto a Plaza Nueva)—, Muglia se ha consolidado como el gran referente de la cocina del Valle del Indo, un universo de aromas, texturas y sabores que despiertan todos los sentidos.

La esencia de su cocina reside en el curry, una salsa que requiere entre ocho y nueve horas de preparación, pero que logra condensar la historia y la pasión de este templo culinario en cada cucharada. No es solo intensidad lo que ofrece Muglia, sino una coreografía magistral de especias y matices: azafrán, nuez y un sinfín de aromas que se entrelazan para conquistar con delicadeza y firmeza.

Ahora, Muglia abre sus puertas a una experiencia muy especial: un menú degustación para dos personas, disponible por primera vez para los lectores y usuarios de Oferplan Granada de IDEAL a un precio exclusivo por tiempo limitado. Una invitación a descubrir, bocado a bocado, el corazón de la cocina indo-hindú.

El recorrido comienza con un papadum, ligero, crujiente y aromático, que despierta los sentidos y prepara al comensal para la riqueza que vendrá. Los entrantes, a elección de cada invitado, ofrecen tres formas distintas de aproximarse a la tradición: las Cebollas Bhajee, rodajas de cebolla delicadamente mezcladas con hierbas, especias y harina de garbanzo, fritas hasta lograr un crujiente perfecto; las Verduras Samosa, suaves empanadas rellenas de puré de patatas y guisantes, que combinan suavidad y profundidad de sabor; o las Verduras Pakora, verduras mixtas marinadas en especias, rebozadas y fritas hasta alcanzar una textura dorada y seductora.

Los platos principales se comparten entre los comensales y representan el corazón de la experiencia Muglia. El Pollo Tikka Masala, tierno y jugoso, se cocina en una mezcla sedosa de nata, almendras y yogur, logrando un equilibrio perfecto entre suavidad y aroma. El Cordero Curry, con su salsa de curry delicada y profundamente especiada, ofrece una carne tierna que se deshace en el paladar. Todo ello acompañado por Arroz Pulao, un basmati perfumado con hierbas que armoniza y realza los sabores, completando un cuadro gastronómico de auténtica excelencia.

Cada comensal puede elegir un pan, todos horneados en un tradicional horno de arcilla, que aporta un matiz adicional a la experiencia: desde el clásico Nan Simple, pasando por el aromático Nan de Ajo, el contundente Keema Nan relleno de carne picada, hasta las suaves variantes de Nan de Queso o Nan de Coco. Cada opción es un pequeño descubrimiento, un gesto más que conecta con la riqueza cultural del Valle del Indo.

El cierre del menú es igualmente memorable. La pareja puede elegir entre el Kulfi de Mango o Pistacho, un helado indio de textura densa y sabor profundo, o las tartas caseras de Almendra con Chocolate o de Zanahoria, elaboradas artesanalmente para culminar la experiencia con dulzura y elegancia. Una bebida por persona completa este viaje culinario, que celebra la tradición, la creatividad y la esencia más pura de la gastronomía indo-hindú.