«Los cuidadores acaban enfermos, están olvidados;con las nuevas ayudas van a poder tener una vida»

A medida que los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se agravan, el paciente va perdiendo autonomía hasta convertirse en un gran dependiente. En ... todo el proceso, que según el caso puede ser más o menos largo, «los cuidadores juegan un papel fundamental, pero a menudo acaban enfermos, están olvidados», lamenta Maribel Irías. Esta granadina cuidó de su marido desde el diagnóstico en 2013 hasta su fallecimiento hace cinco años. Él era Jorge Abarca; fue el propulsor de Agraela.

Por su experiencia, la mujer atiende voluntariamente a nuevos afectados y sus familiares en la asociación granadina de ELA. Sabe que, sobre todo al principio, se encuentran «muy perdidos». Visitan las unidades de los hospitales de Granada para que los conozcan. «Muchas veces no quieren hablar con nosotros, están impactados, pero estamos ahí para cuando ellos necesiten».

Maribel es psicóloga y, aunque ahora no ejerce, conoce perfectamente las consecuencias de la ELA en la salud mental. «Algunos pacientes lo asumen muy rápido y otros están en negación, piensan que se habrán equivocado, que eso no les está pasando a ellos. La mayoría sufre ansiedad y depresión, además de trastornos del sueño. También se asocia una demencia frontotemporal», explica.

El impacto a nivel psicológico parece evidente en el caso del enfermo, pero el cuidador, que es el que pasa casi todo el tiempo con él, también termina viendo truncada su salud. «Lo normal es que sea un familiar y que tenga que dejar su trabajo para dedicarse en exclusiva a los cuidados. Es muy duro ver el deterioro de alguien a quien quieres y saber que ahora mismo no tiene cura».

Maribel cree que las subvenciones aprobadas por la Junta de Andalucía van beneficiar no solo a los pacientes de ELA sino también a sus cuidadores. «Con las nuevas ayudas por fin van a poder tener una vida».