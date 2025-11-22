Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aunque la asociación Agraela les acompaña en el proceso, Fernando necesita una persona de apoyo. P. Marín

«Los cuidadores acaban enfermos, están olvidados;con las nuevas ayudas van a poder tener una vida»

Esta granadina cuidó de su marido desde el diagnóstico en 2013 hasta su fallecimiento hace cinco años

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:55

A medida que los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se agravan, el paciente va perdiendo autonomía hasta convertirse en un gran dependiente. En ... todo el proceso, que según el caso puede ser más o menos largo, «los cuidadores juegan un papel fundamental, pero a menudo acaban enfermos, están olvidados», lamenta Maribel Irías. Esta granadina cuidó de su marido desde el diagnóstico en 2013 hasta su fallecimiento hace cinco años. Él era Jorge Abarca; fue el propulsor de Agraela.

