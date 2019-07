Cuida tu figura más allá de la operación bikini

Mar Lesser te ayuda a continuar con una rutina sana incluso en el periodo vacacional IDEAL Miércoles, 31 julio 2019, 00:29

Con la llegada del verano se acerca también la época en la que mucha gente coge su periodo de vacaciones. Viajes, quedadas, salir a comer, o días de descanso en los que se termina por no salir del sofá, se convierten en la rutina por unas semanas, lo que puede llevarnos a descuidar algo tan importante como el llevar una rutina sana, y hacer que el mantener la dieta con la que intentábamos ponernos a punto para el verano se haga casi imposible.

Mar Lesser, centro franquiciado No+Kilos, recomienda no dejar de lado en esta época nuestros tratamientos, y buscar siempre la forma de velar por mantener una buena salud, así como cuidar nuestra figura, aunque lleguen nuestras vacaciones. El centro estético, dirigida por Mar Arco, tiene más de 30 años de experiencia en el sector estético, pudiendo ofrecer los servicios más adecuados para cada perfil. Con una visita inicial para realizar un diagnóstico personalizado y gratuito te ayudarán a perder peso de manera uniforme y sin efecto rebote o realizar un tratamiento de remodelación de la silueta.

Los tratamientos de perdida de peso y remodelación de figura tienen un gran éxito en los meses previos al verano, ya que, con la llegada de ropa más ligera, piscina o escapadas a la playa, mucha gente busca lucir lo mejor posible para estos meses. Sin embargo, esto no se trata de algo estético únicamente, si no de la salud de cada persona. Por ello, en Mar Lesser recomiendan que no se descuide este proceso una vez conseguido el objetivo planteado para verano, ya que también entra en juego nuestra salud. Mantener un peso óptimo nos hace estar más saludables, por eso en su clínica proponen planes y promociones especiales de verano, para que ni siquiera en esta época del año se descuide el cuidado de nuestra figura.

Como siempre recalcan, su tratamiento estrella, espacio No+Kilos, está deidaco la pérdida de peso. Gracias a No+Kilos podrás lograr la silueta que buscas. Es importante no dejar estos tratamientos en el olvido, pues se necesita un tiempo prudencial para obtener resultados eficaces y duraderos con el tiempo. No se puede dejar exclusivamente como una operación de preparación para el verano, ya que con algo de constancia se pueden conseguir los mejores resultados para lucir genial durante el resto del año.

Además, Mar Lesser te ayuda a ponerte a tono para cualquier evento durante este verano, muchas veces los meses de agosto y septiembre llegan repletos de celebraciones, como pueden ser bodas, y en su centro estético te ayudan a conseguir que tu rostro, tus pies y tus manos luzcan espléndidos, proyectando una imagen que deslumbre gracias a su completo servicio de peluquería, maquillaje y tratamientos faciales.

El centro Mar Lesser, en Calle San Antón, 48-50; ofrece una amplia gama de servicios y tratamientos corporales, faciales y todo lo relacionado con tu imagen personal. Puedes concertar una cita para asesoramiento o para hacer uso de sus flashes especiales los días 29 y 30 de julio, en los que se podrá disfrutar de hasta un 30% de descuento en tratamientos de hidratación y preparación del cabello para los baños de sol. Puedes contactar con el centro en el número de teléfono 958 52 38 73. Cuida de tu salud y belleza y logra los resultados que buscas con la ayuda de sus profesionales.