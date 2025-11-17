Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote

Estos locales buscan obtener un premio de 10.000 euros con el mejor plato de habitas con jamón

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:37

Alberto Chicote ha estado en Granada grabando para su programa 'Batalla de Restaurantes' en busca de las mejores habitas con jamón. Para ello, el conocido ... chef ha visitado Al-Zahara, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, locales que se han enfrentado para un obtener un premio de 10.000 euros y el reconocimiento de ser el mejor en su campo. El episodio se emitirá este martes a las 22.45 horas en La Sexta.

