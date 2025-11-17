Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote

Alberto Chicote ha estado en Granada grabando para su programa 'Batalla de Restaurantes' en busca de las mejores habitas con jamón. Para ello, el conocido ... chef ha visitado Al-Zahara, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, locales que se han enfrentado para un obtener un premio de 10.000 euros y el reconocimiento de ser el mejor en su campo. El episodio se emitirá este martes a las 22.45 horas en La Sexta.

«En 'Batalla de Restaurantes' buscamos un plato que mezcla la herencia agrícola de Al-Ándalus y el toque ibérico más granadino: las habitas con jamón», explican desde el programa. «Al-Zahara, el restaurante de José Manuel Lara; Irreverente, la propuesta de Sergio Chaves; Bos Taurus, el establecimiento de Aitor Pozuelo; y Pureza 90, el local de José Padilla con vistas a la catedral», detallan, son los participantes.

Conoce los restaurantes

Al-Zahara está situado en el barrio de La Chana y se caracteriza por tener un ambiente acogedor e informal. Es conocido por su cocina tradicional y sus tapas caseras, con precios económicos que varían entre los 10 y 20 euros por persona. En Google cuenta con una calificación de 4,6 sobre 5.

En el centro está Irreverente, un bar que se autodefine como el «más divertido de Granada». Se trata de un local moderno que cuenta, además de con tapas y raciones, con desayunos y meriendas. «La comida no es solo comida, es una experiencia. Tapas atrevidas, platos sorprendentes, desayunos que despiertan y meriendas que enamoran. Todo con un toque de creatividad», señalan desde el establecimiento.

Bos Taurus está en Cijuela y es un resturante perfecto para los amantes de la carne, que cuenta con un menú degustación por alrededor de 100 euros. Desde su cuenta de Instagram han compartido su participación en el programa de Chicote, donde indican que han usado la cocina que les representa: «Técnica, respeto por el producto y pasión por el sabor». «Cinco platos y cuatro postres, todos parte de nuestra carta, han sido los elegidos para representar la esencia de Bos Taurus. Entre ellos, nuestra versión de las habas con jamón y cecina, un guiño al sabor de la Vega y a los orígenes que nos inspiran cada día».

Desayunos, comidas y cenas es lo que podemos encontrar en Pureza 90, un local en el centro de Granada con vistas a la Catedral. Su carta es variada y los precios asequibles. «El restaurante ha ganado popularidad por su ambiente acogedor y su propuesta gastronómica que combina cocina mediterránea con influencias internacionales», apuntan desde el establecimiento.