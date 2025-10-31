Cuatro restaurantes para disfrutar de una noche de Halloween terrorífica en Granada

La noche de Halloween, una velada en la que las brujas, los monstruos y los muertos toman el protagonismo, está a la vuelta de la ... esquina. Y en Granada, además de haber multitud de actividades en las calles, esta particular noche de los muertos también se celebra en numerosos restaurantes de la ciudad.

De hecho, son muchos los establecimientos que han decidido ofrecer una experiencia diferente en sus salones, con decoración y menús especiales durante el 31 de octubre. Y en IDEAL hemos recopilado algunas de las opciones más interesantes para quienes busquen disfrutar de una cena terrorífica para celebrar Halloween el viernes de la mejor manera posible.

C/ Martínez Campos, 24 Granada Il Gondoliere

Uno de los restaurantes granadinos que se ha volcado de lleno con la celebración de la noche de brujas es Il Gondoliere, concretamente Il Gondoliere Vecchio (C/ Martínez Campos, 24). A partir de las 20:00 horas ofrecerán una cena especial 'Party Halloween' que contará con maquillaje fluorescente en vivo, luz negra en todo el restaurante, ambiente ritual, cócteles de autor y un set de DJ. Una cita de plazas limitadas a la que solo se podrá acceder con reserva.

C/ Pedro Antonio de Alarcón, 88 Granada Malahermosa

En el restaurante Malahermosa ofrecen una velada de miedo para la noche de Halloween. Tal y como han informado a través de redes sociales, sus clientes podrán degustar «sugerencias especiales» la noche de brujas. Unas sugerencias como los 'tacos sangrientos', la 'carabela terrorífica' o los 'huevos diabólicos y gusanos' que estarán disponibles durante todo el fin de semana.

Nevada Shopping Armilla Enjoy It

En el restaurante Enjoy It, ubicado en la zona gastronómica del centro comercial Nevada Shopping, también celebrarán de una forma especial la noche de Halloween. Además de decorar de una forma diferente su establecimiento, también ofrecerán a sus clientes cócteles especialmente terroríficos.

C/ Pedro Antonio de Alarcón, 21 Granada El Delirio

En el restaurante El Delirio también ofrecen un noche especial con motivo del Día de los Muertos. En concreto, el establecimiento mexicano ofrecerá una fiesta con música en vivo de la mano de Omaira Arroyo y Kiko Machuca. Además, invitan a sus clientes a asistir a la velada disfrazados y anuncian sorteos, regalos y muchas sorpresas.