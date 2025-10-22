Cuatro mil profesionales participan en el Congreso de la Salud Cardiovascular que se celebra en Granada La cita es la más importante a nivel nacional en la materia y se desarrollará desde este miércoles hasta el próximo sábado en el Palacio de Congresos de Granada

Granada acogerá a partir de este jueves el Congreso de la Salud Cardiovascular, organizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y en el que se darán cita más de 4.000 profesionales nacionales e internacionales para repasar las últimas novedades en diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares.

La cita es la más importante a nivel nacional en la materia y se desarrollará desde este miércoles hasta el próximo sábado en el Palacio de Congresos de Granada. Se trata de un evento esencial para el intercambio de conocimiento, la actualización científica y la colaboración entre distintos especialistas. Por este motivo, desde la SEC han organizado un ambicioso programa en el que se celebrarán más de 200 sesiones especializadas y más de 1.500 comunicaciones científicas sobre aspectos relevantes de la cardiología. MIR y especialistas en cardiología, medicina de familia y atención primaria, investigación, medicina interna, epidemiología, enfermería y otros profesionales relacionados con la salud cardiovascular dispondrán, de esta forma, de una amplia oferta formativa en los tres días de intenso congreso en formato presencial y online.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En España hay más de 115.000 fallecimientos al año por patologías cardíacas, 20.000 de ellas en Andalucía. El presidente de la Sociedad Española de Cardiología, el doctor Luis Rodríguez Padial, señala que «estas patologías tienen un gran impacto. Además de las altas cifras de mortalidad, las enfermedades cardiovasculares afectan gravemente a la calidad de vida de quienes las padecen, ocasionando también numerosos costes al sistema sanitario».

La organización ha transformado completamente el interior del Palacio de Congresos de Granada para ofrecer a los asistentes una experiencia que conjugue la formación con zonas comunes donde se han ubicado 25 stands, un plató de televisión (Cardio TV), zona de presentaciones y un área específica dedicada a la salud digital.

Protagonismo de los especialistas granadinos

El congreso de cardiología es uno de los eventos médicos que mayor número de participantes moviliza a nivel nacional junto a Semergen, celebrado hace dos semanas en el Palacio de Congresos de Granada. En la edición que comienza mañana cobrarán un especial protagonismo los cardiólogos que trabajan en hospitales granadinos. «La alta participación de los hospitales de Granada en el Congreso es un claro reflejo del compromiso y la excelencia de nuestros profesionales, así como de la colaboración entre ellos», señala el doctor José María de la Torre, vicepresidente de la SEC. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio participarán en este Congreso de la Salud Cardiovascular con más de 70 comunicaciones científicas sobre temas tan relevantes como las arritmias, la insuficiencia cardíaca o las cardiopatías congénitas, entre otros.

Campañas de concienciación, sostenibilidad y solidaridad

El Congreso de la Salud Cardiovascular se ha diseñado cuidando el mínimo detalle no solo en el interior del Palacio de Congresos de Granada. La organización ha preparado una campaña bajo el lema 'Siente tu ritmo: tómate el pulso' en colaboración con la Fundación Española del Corazón (FEC) que se desarrolla en la jornada de hoy en el Hospital Virgen de las Nieves y el Hospital Clínico San Cecilio para enseñar a la población a tomarse el pulso correctamente, con el fin de detectar de forma precoz la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más frecuente en la población. Ambos hospitales impartirán también charlas de concienciación e informativas sobre esta patología gracias al apoyo de la Asociación de Pacientes Cardíacos de Granada y la Asociación Mucho Corazón de Motril.

La SEC ha querido incidir en su compromiso con la sostenibilidad con la puesta en marcha de una original campaña que ofrece canciones de tres minutos como guía de ahorro de agua en la ducha, una aplicación de conteo de pasos por equipos para fomentar la movilidad activa y reducir el uso de transporte contaminante o la entrega a cada asistente de un vaso reutilizable con el fin de minimizar el uso de plásticos.

La solidaridad también estará presente gracias a la donación del excedente de la comida que se servirá durante el evento a la Fundación Banco Alimentos de Granada.