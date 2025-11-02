Cuatro de cada diez trenes de Granada no llegan a su hora IDEAL analiza las incidencias ferroviarias en las semanas del 15 de septiembre y el 15 de octubre para comparar los datos, con una media de 21 minutos en los trenes retrasados

Casi cuatro de cada diez trenes de Granada no llegan a su hora. Esa es la conclusión del análisis efectuado por IDEAL sobre los viajes que efectúan los convoyes que parten o llegan habitualmente a la estación de Andaluces, un estudio que revela la situación ferroviaria de la provincia en el arranque del otoño.

Para llegar a este resultado, este periódico ha comprobado uno a uno los trayectos realizados en dos semanas al azar. Por un lado, la del 15 al 21 de septiembre y, por otro, las mismas jornadas del mes de octubre. Los tiempos de viaje reflejan la hora exacta de salida y la de llegada a la estación, un dato que ha sido después comparado con los horarios de ruta para dirimir si cada uno de los trenes revisados efectuó su recorrido en hora o salió y llegó con demora. Esta redacción efectúa este seguimiento, tras meses de preguntas al ministerio, para conocer esas demoras de forma detallada, sin que hayamos logrado que nos faciliten los datos.

El estudio se ha efectuado sobre las principales conexiones con las que cuenta la provincia. Son los seis AVE que hacen el itinerario Granada-Madrid en ambos sentidos y otros dos que corresponden al Granada-Barcelona, trayectos todos que conocen bien los granadinos y que habitualmente presentan un alto índice de ocupación.

Semanas analizadas por IDEAL Este periódico ha recabado los datos de los AVE con llegada y salida de Granada para analizar sus incidencias y puntualidad Análisis del 15 al 21 de septiembre Salidas desde Granada Septiembre 15 16 17 18 19 20 21 -4 -2 -7 -15 68 103 84 -8 0 39 10 15 18 0 8 23 12 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Madrid Madrid Barcelona Madrid min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. 06.12 15.06 15.30 18.15 Llegadas a Granada 0 0 0 0 Madrid Barcelona Madrid Madrid 15 6 -2 -4 4 -3 18 124 17 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 40 0 0 0 min. min. min. min. min. min min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. 11.06 13.11 16.52 23.23 Media de los trenes con retraso 32 09 minutos segundos Media sobre el total de trenes 41 10 minutos segundos Total de trenes Trenes con retraso Trenes puntuales 20 36 trenes trenes 35,71 71,43 % % Análisis del 15 al 21 de octubre Salidas desde Granada Octubre 15 16 17 18 19 20 21 0 0 6 0 0 0 0 0 1 3 4 -2 5 -7 -3 -4 2 6 3 1 13 5 0 19 3 10 3 19 Madrid Madrid Barcelona Madrid min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. 06.12 15.06 15.30 18.15 Llegadas a Granada -2 9 -1 -4 Madrid Barcelona Madrid Madrid 0 0 0 0 0 44 0 0 12 -1 0 -3 -2 -3 0 -6 14 4 -1 -4 24 5 -1 33 min. min. min. min. min. min. min. min. min. min min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. 11.06 13.11 16.52 23.23 Media de los trenes con retraso 10 20 minutos segundos Media sobre el total de trenes 3 38 minutos segundos Total de trenes Trenes con retraso Trenes puntuales 24 32 trenes trenes 42,86 57,14 % % Total Media de los trenes con retraso 21 15 minutos segundos Media sobre el total de trenes 7 10 minutos segundos Total de trenes Trenes con retraso Trenes puntuales 39 73 trenes trenes 39,28 60,71 % % Semanas analizadas por IDEAL Este periódico ha recabado los datos de los AVE con llegada y salida de Granada para analizar sus incidencias y puntualidad Análisis del 15 al 21 de septiembre Salidas desde Granada Septiembre 15 16 17 18 19 20 21 -4 -2 -7 -15 68 103 84 -8 0 39 10 15 18 0 8 23 12 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Madrid Madrid Barcelona Madrid min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. 06.12 15.06 15.30 18.15 Llegadas a Granada 0 0 0 0 Madrid Barcelona Madrid Madrid 15 6 -2 -4 4 -3 18 124 17 2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 40 0 0 0 min. min. min. min. min. min min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. 11.06 13.11 16.52 23.23 Media de los trenes con retraso 09 32 minutos segundos Media sobre el total de trenes 41 10 minutos segundos Total de trenes Trenes con retraso Trenes puntuales 20 36 trenes trenes 35,71 71,43 % % Análisis del 15 al 21 de octubre Salidas desde Granada Octubre 15 16 17 18 19 20 21 0 0 6 0 0 0 0 0 1 3 4 -2 5 -7 -3 -4 2 6 3 1 13 5 0 19 3 10 3 19 Madrid Madrid Barcelona Madrid min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. 06.12 15.06 15.30 18.15 Llegadas a Granada -2 9 -1 -4 Madrid Barcelona Madrid Madrid 0 0 0 0 0 44 0 0 12 -1 0 -3 -2 -3 0 -6 14 4 -1 -4 24 5 -1 33 min. min. min. min. min. min. min. min. min. min min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. 11.06 13.11 16.52 23.23 Media de los trenes con retraso 20 10 minutos segundos Media sobre el total de trenes 38 3 minutos segundos Total de trenes Trenes con retraso Trenes puntuales 24 32 trenes trenes 42,86 57,14 % % Total Media de los trenes con retraso 15 21 minutos segundos Media sobre el total de trenes 10 7 minutos segundos Total de trenes Trenes con retraso Trenes puntuales 39 73 trenes trenes 39,28 60,71 % % Semanas analizadas por IDEAL Este periódico ha recabado los datos de los AVE con llegada y salida de Granada para analizar sus incidencias y puntualidad Análisis del 15 al 21 de septiembre Septiembre 15 16 17 18 19 20 21 Hora -4 -2 -7 -15 68 103 84 -8 0 39 10 15 18 0 8 23 12 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Madrid Madrid Barcelona Madrid 06.12 15.06 15.30 18.15 min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. min. De acuerdo a los registros, 44 de los 112 trenes que circularon en esas fechas llevaron a término el viaje con retraso. Es decir, que el incumplimiento de los horarios afectó a un 39,28% de los convoyes estudiados, ligeramente por encima del 32% de demora al que aludía el ministro Óscar Puente en su comparecencia del 4 de septiembre. La demora media del total de trenes fue de 7,16 minutos. Sin embargo, si se tienen en cuenta únicamente los horarios de los viajes que no lo hicieron en tiempo, la media de retraso ascendió a 21,24 minutos (en el cómputo de las dos semanas).

Si se comparan ambas semanas, la correspondiente a septiembre presenta peores datos que la de octubre. Si bien solo 20 de los 56 convoyes llegaron con retraso entonces, la demora fue notablemente más alta que en el otro periodo estudiado. De media, los trayectos se finalizaron con 10,6 minutos de retraso. La cifra es más alta si solo se tienen en cuenta los viajes que no cumplieron el horario, alcanzando los 32,1 minutos de media.

Dos sucesos explican esta variación entre septiembre y octubre. El 16 de septiembre se produjo una avería en la vía de la línea que conecta Madrid con Granada, lo que tuvo un impacto en seis de los ocho trenes analizados ese día. El tren tempranero acumuló más de una hora de demora y el siguiente que conecta con la capital, el de las 15.06, superó los 100 minutos de retraso. El que se dirige a Barcelona a las 15.30 horas tampoco cumplió el horario, rozando la hora y media de retraso. La peor parte se la llevó el último que sale de Madrid, que concluyó el viaje con 124 minutos de demora.

El 17 de septiembre es el otro día que afectó negativamente a la media. Ese día se produjo una incidencia provocada por un tren de la operadora Ouigo que quedó varado en la vía y afectó al resto de trayectos entre Madrid y Andalucía. Las demoras fueron menores que la jornada anterior, pero significativamente más altas que el resto de días, con cinco convoyes que no llegaron a tiempo. El peor, el que parte de Granada a las 15.06, que acumuló 39 minutos de demora.

Retrasos habituales

El análisis de la semana estudiada en octubre revela más trenes que no cumplieron el horario, pero con demoras menores a las de septiembre. En dos jornadas, las del 19 y 20 de octubre, al menos cinco de los ocho convoyes revisados no llegaron a tiempo a sus destinos. El peor registro, sin embargo, es el del 21 de octubre, donde solo uno de los ocho viajes cumplió su horario. Dos viajes de esa jornada obtuvieron los peores registros, el inicial y el último de los que partieron de Atocha. El primero acumuló más de 24 minutos de retraso. El otro, 33.

La demora media de la semana analizada de octubre, no obstante, fue de apenas 3,6 minutos. El retraso medio solo de los trenes que no cumplieron el horario fue de 10,3 minutos, tres veces menos que en la semana estudiada de septiembre.

Los datos obtenidos por IDEAL casan con los publicados por el Ministerio de Transporte para el mes de septiembre, el último conocido al cierre de esta edición. La administración informó que el 67,8% del total de trenes del país hicieron su trayecto en tiempo y solo el 32,2% incurrieron en demoras. La media de los trenes con retraso fue de 16 minutos.

