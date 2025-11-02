Cuatro de cada diez trenes de Granada no llegan a su hora
IDEAL analiza las incidencias ferroviarias en las semanas del 15 de septiembre y el 15 de octubre para comparar los datos, con una media de 21 minutos en los trenes retrasados
Granada
Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:55
Casi cuatro de cada diez trenes de Granada no llegan a su hora. Esa es la conclusión del análisis efectuado por IDEAL sobre los viajes que efectúan los convoyes que parten o llegan habitualmente a la estación de Andaluces, un estudio que revela la situación ferroviaria de la provincia en el arranque del otoño.
Para llegar a este resultado, este periódico ha comprobado uno a uno los trayectos realizados en dos semanas al azar. Por un lado, la del 15 al 21 de septiembre y, por otro, las mismas jornadas del mes de octubre. Los tiempos de viaje reflejan la hora exacta de salida y la de llegada a la estación, un dato que ha sido después comparado con los horarios de ruta para dirimir si cada uno de los trenes revisados efectuó su recorrido en hora o salió y llegó con demora. Esta redacción efectúa este seguimiento, tras meses de preguntas al ministerio, para conocer esas demoras de forma detallada, sin que hayamos logrado que nos faciliten los datos.
El estudio se ha efectuado sobre las principales conexiones con las que cuenta la provincia. Son los seis AVE que hacen el itinerario Granada-Madrid en ambos sentidos y otros dos que corresponden al Granada-Barcelona, trayectos todos que conocen bien los granadinos y que habitualmente presentan un alto índice de ocupación.
Semanas analizadas por IDEAL
Este periódico ha recabado los datos de los AVE con llegada y salida de Granada para analizar sus incidencias y puntualidad
Análisis del 15 al 21 de septiembre
Salidas
desde
Granada
Septiembre
15
16
17
18
19
20
21
-4
-2
-7
-15
68
103
84
-8
0
39
10
15
18
0
8
23
12
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
06.12
15.06
15.30
18.15
Llegadas
a Granada
0
0
0
0
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
15
6
-2
-4
4
-3
18
124
17
2
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
40
0
0
0
min.
min.
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
11.06
13.11
16.52
23.23
Media de los trenes con retraso
32
09
minutos
segundos
Media sobre el total de trenes
41
10
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
20
36
trenes
trenes
35,71
71,43
%
%
Análisis del 15 al 21 de octubre
Salidas
desde
Granada
Octubre
15
16
17
18
19
20
21
0
0
6
0
0
0
0
0
1
3
4
-2
5
-7
-3
-4
2
6
3
1
13
5
0
19
3
10
3
19
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
06.12
15.06
15.30
18.15
Llegadas
a Granada
-2
9
-1
-4
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
0
0
0
0
0
44
0
0
12
-1
0
-3
-2
-3
0
-6
14
4
-1
-4
24
5
-1
33
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
11.06
13.11
16.52
23.23
Media de los trenes con retraso
10
20
minutos
segundos
Media sobre el total de trenes
3
38
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
24
32
trenes
trenes
42,86
57,14
%
%
Total
Media de los trenes con retraso
21
15
minutos
segundos
Media sobre el total de trenes
7
10
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
39
73
trenes
trenes
39,28
60,71
%
%
Semanas analizadas por IDEAL
Este periódico ha recabado los datos de los AVE con llegada y salida de Granada para analizar sus incidencias y puntualidad
Análisis del 15 al 21 de septiembre
Salidas
desde
Granada
Septiembre
15
16
17
18
19
20
21
-4
-2
-7
-15
68
103
84
-8
0
39
10
15
18
0
8
23
12
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
06.12
15.06
15.30
18.15
Llegadas
a Granada
0
0
0
0
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
15
6
-2
-4
4
-3
18
124
17
2
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
40
0
0
0
min.
min.
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
11.06
13.11
16.52
23.23
Media de los trenes con retraso
09
32
minutos
segundos
Media sobre el total de trenes
41
10
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
20
36
trenes
trenes
35,71
71,43
%
%
Análisis del 15 al 21 de octubre
Salidas
desde
Granada
Octubre
15
16
17
18
19
20
21
0
0
6
0
0
0
0
0
1
3
4
-2
5
-7
-3
-4
2
6
3
1
13
5
0
19
3
10
3
19
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
06.12
15.06
15.30
18.15
Llegadas
a Granada
-2
9
-1
-4
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
0
0
0
0
0
44
0
0
12
-1
0
-3
-2
-3
0
-6
14
4
-1
-4
24
5
-1
33
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
11.06
13.11
16.52
23.23
Media de los trenes con retraso
20
10
minutos
segundos
Media sobre el total de trenes
38
3
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
24
32
trenes
trenes
42,86
57,14
%
%
Total
Media de los trenes con retraso
15
21
minutos
segundos
Media sobre el total de trenes
10
7
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
39
73
trenes
trenes
39,28
60,71
%
%
Semanas analizadas por IDEAL
Este periódico ha recabado los datos de los AVE con llegada y salida de Granada para analizar sus incidencias y puntualidad
Análisis del 15 al 21 de septiembre
Septiembre
15
16
17
18
19
20
21
Hora
-4
-2
-7
-15
68
103
84
-8
0
39
10
15
18
0
8
23
12
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
06.12
15.06
15.30
18.15
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
Salidas
desde
Granada
0
0
0
0
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
15
6
-2
-4
4
-3
18
124
17
2
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
40
0
0
0
11.06
13.11
16.52
23.23
min.
min.
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
Llegadas a
Granada
Media de los trenes con retraso
Media sobre el
total de trenes
09
41
32
10
minutos
segundos
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
20
36
trenes
trenes
35,71
64,28
%
%
Análisis del 15 al 21 de octubre
Fecha
Octubre
Hora
15
16
17
18
19
20
21
1
3
4
-2
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
0
0
6
0
0
0
0
0
5
-7
-3
-4
2
6
3
1
13
5
0
19
3
10
3
19
06.12
15.06
15.30
18.15
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
Salidas
desde
Granada
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
0
0
0
0
0
44
0
0
12
-1
0
-3
-2
-3
0
-6
-2
9
-1
-4
14
4
-1
-4
24
5
-1
33
11.06
13.11
16.52
23.23
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
Llegadas a
Granada
Media de los trenes con retraso
Media sobre el
total de trenes
20
38
10
3
minutos
segundos
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
24
32
trenes
trenes
42,86
57,14
%
%
Total
Media de los trenes con retraso
Media sobre el
total de trenes
15
10
21
7
minutos
segundos
minutos
segundos
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
44
68
trenes
trenes
39,28
60,71
%
%
Semanas analizadas por IDEAL
Este periódico ha recabado los datos de los AVE con llegada y salida de Granada para analizar sus incendencias y puntualidad
Análisis del 15 al 21 de septiembre
Fecha
Septiembre
Hora
15
16
17
18
19
20
21
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
06.12
15.06
15.30
18.15
-4
-2
-7
-15
68
103
84
-8
0
39
10
15
18
0
8
23
12
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
Salidas
desde
Granada
0
0
0
0
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
11.06
13.11
16.52
23.23
15
6
-2
-4
4
-3
18
124
17
2
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
40
0
0
0
min.
min.
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
Llegadas a
Granada
Media de los trenes con retraso
Media sobre el
total de trenes
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
09
41
32
10
20
36
minutos
segundos
minutos
segundos
trenes
trenes
35,71
64,28
%
%
Análisis del 16 al 21 de octubre
Fecha
Octubre
Hora
15
16
17
18
19
20
21
1
3
4
-2
3
10
3
19
Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid
06.12
15.06
15.30
18.15
0
0
6
0
0
0
0
0
5
-7
-3
-4
2
6
3
1
13
5
0
19
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
Salidas
desde
Granada
Madrid
Barcelona
Madrid
Madrid
11.06
13.11
16.52
23.23
0
0
0
0
0
44
0
0
12
-1
0
-3
-2
-3
0
-6
-2
9
-1
-4
14
4
-1
-4
24
5
-1
33
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
min.
min
min.
min.
Llegadas a
Granada
Media de los trenes con retraso
Media sobre el
total de trenes
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
20
38
10
3
24
32
minutos
segundos
minutos
segundos
trenes
trenes
42,86
51,14
%
%
Total
Media de los trenes con retraso
Media sobre el
total de trenes
Total de trenes
Trenes
con retraso
Trenes puntuales
15
10
21
7
44
68
minutos
segundos
minutos
segundos
trenes
trenes
39,28
60,71
%
%
De acuerdo a los registros, 44 de los 112 trenes que circularon en esas fechas llevaron a término el viaje con retraso. Es decir, que el incumplimiento de los horarios afectó a un 39,28% de los convoyes estudiados, ligeramente por encima del 32% de demora al que aludía el ministro Óscar Puente en su comparecencia del 4 de septiembre. La demora media del total de trenes fue de 7,16 minutos. Sin embargo, si se tienen en cuenta únicamente los horarios de los viajes que no lo hicieron en tiempo, la media de retraso ascendió a 21,24 minutos (en el cómputo de las dos semanas).
Si se comparan ambas semanas, la correspondiente a septiembre presenta peores datos que la de octubre. Si bien solo 20 de los 56 convoyes llegaron con retraso entonces, la demora fue notablemente más alta que en el otro periodo estudiado. De media, los trayectos se finalizaron con 10,6 minutos de retraso. La cifra es más alta si solo se tienen en cuenta los viajes que no cumplieron el horario, alcanzando los 32,1 minutos de media.
Dos sucesos explican esta variación entre septiembre y octubre. El 16 de septiembre se produjo una avería en la vía de la línea que conecta Madrid con Granada, lo que tuvo un impacto en seis de los ocho trenes analizados ese día. El tren tempranero acumuló más de una hora de demora y el siguiente que conecta con la capital, el de las 15.06, superó los 100 minutos de retraso. El que se dirige a Barcelona a las 15.30 horas tampoco cumplió el horario, rozando la hora y media de retraso. La peor parte se la llevó el último que sale de Madrid, que concluyó el viaje con 124 minutos de demora.
El 17 de septiembre es el otro día que afectó negativamente a la media. Ese día se produjo una incidencia provocada por un tren de la operadora Ouigo que quedó varado en la vía y afectó al resto de trayectos entre Madrid y Andalucía. Las demoras fueron menores que la jornada anterior, pero significativamente más altas que el resto de días, con cinco convoyes que no llegaron a tiempo. El peor, el que parte de Granada a las 15.06, que acumuló 39 minutos de demora.
Retrasos habituales
El análisis de la semana estudiada en octubre revela más trenes que no cumplieron el horario, pero con demoras menores a las de septiembre. En dos jornadas, las del 19 y 20 de octubre, al menos cinco de los ocho convoyes revisados no llegaron a tiempo a sus destinos. El peor registro, sin embargo, es el del 21 de octubre, donde solo uno de los ocho viajes cumplió su horario. Dos viajes de esa jornada obtuvieron los peores registros, el inicial y el último de los que partieron de Atocha. El primero acumuló más de 24 minutos de retraso. El otro, 33.
La demora media de la semana analizada de octubre, no obstante, fue de apenas 3,6 minutos. El retraso medio solo de los trenes que no cumplieron el horario fue de 10,3 minutos, tres veces menos que en la semana estudiada de septiembre.
Los datos obtenidos por IDEAL casan con los publicados por el Ministerio de Transporte para el mes de septiembre, el último conocido al cierre de esta edición. La administración informó que el 67,8% del total de trenes del país hicieron su trayecto en tiempo y solo el 32,2% incurrieron en demoras. La media de los trenes con retraso fue de 16 minutos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión