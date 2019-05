La esencia de la fiesta en la Cruz de Ideal

Ha sido todo un éxito. Y está feo que lo digamos nosotros, pero la cruz instalada junto al Centro Comercial Neptuno no fue solo una de las más visitadas de la jornada de ayer, sino también de las que más lograron hacer que el público permaneciera disfrutando del tres de mayo junto a ella. Bubi Moreno, responsable de Grupo Alacena, resumía el sentir mayoritario del público que durante toda la jornada se ha acercado a la cruz: «hemos recuperado la esencia de esta fiesta, el salir a divertirse sanamente, sin abusos y como los granadinos siempre lo han hecho». Y lo cierto es que no le faltaba razón, y buena prueba de ello era ver como en la gran explanada de Neptuno se mezclaban familias, grupos de jóvenes, turistas, personas mayores…

La animación en la cruz impulsada por IDEAL y Grupo Alacena, con la colaboración de Cervezas Alhambra, no ha dejado de recibir visitantes en toda la jornada. Como suele ser habitual en la fiesta, arrancó con poco movimiento pero según fueron pasando las horas del mediodía la animación no dejó de crecer. A media tarde era un hervidero de personas disfrutando de la alegría, la buena comida y, por supuesto, la música en vivo. Esa ha sido una de las claves fundamentales de la cruz, que la animación no ha cesado en ningún momento. Distintos grupos han desfilado por su escenario, y Dj Pato ha animado además a los asistentes con música de la tierra, sevillanas, rumbas, flamenquito… Si apretaba la sed, una cerveza bien fresca de Alhambra, y si lo que entraba era hambre la barbacoa instalada en la barra no dejaba de sacar cosas buenas. Comandada por Javier y Marino, que desde su restaurante en Otívar se desplazaron ayer a Granada invitados por Grupo Alacena, la barbacoa preparo ricos platos, y no faltó tampoco una paella que voló en poco tiempo. Sin lugar a dudas, una combinación 'ideal' para disfrutar de la tradición de las cruces, con mucha gente participando y un ambiente alegre lleno de colorido y fiesta.

Los protagonistas de la Cruz de IDEAL son los ciudadanos que se han acercado hasta la plaza del Centro Comercial Neptuno a disfrutar y crear el ambiente ideal en esta jornada festiva.