Crujiente, caliente y deliciosa: así se vive la Navidad en Verace

Cuando llega la Navidad, no siempre necesitamos grandes fiestas ni cenas ostentosas. A veces, lo que más ansiamos es sencillez: un momento de calma, un ... respiro entre luces y regalos, un instante que nos recuerde disfrutar. Esa noche de pizza y película, en pijama y con manta, tiene su propia magia. O una reunión casual con amigos, risas y buena pizza, puede convertirse en el plan perfecto. Porque los mejores recuerdos no siempre se planifican: se saborean. Y los momentos de pizza… siempre saben a felicidad.

En Pizza Verace cada bocado es un viaje. Un menú para dos personas, con postre y bebida a elegir, te espera para llevar o para disfrutar en su local de Granada. Cada pizza es una experiencia: desde las recetas clásicas romanas hasta las propuestas más innovadoras, todas cocinadas en un horno de piedra que les da ese sabor único que las hace memorables. Crujientes por fuera, tiernas por dentro, con una temperatura más baja de lo habitual que resalta su textura y aroma. Además, ahora nos sorprenden cada mes con una pizza especial. La de noviembre está elaborada con contramuslo de pollo a la crema con cebolla, ajo, champiñones y gorgonzola, queso mozzarella, parmesano en laminas y almendra tostada

Con Oferplan IDEAL, descubrirás la pizza como nunca antes: masa madre, ingredientes frescos y de temporada, procesos artesanales y un toque creativo que transforma un plato cotidiano en un verdadero ritual gastronómico. No es solo comer, es disfrutar, compartir y dejar que cada bocado se convierta en un momento para recordar. Porque al final, la Navidad se trata de esos pequeños grandes instantes… y siempre es mejor si incluyen pizza.