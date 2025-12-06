Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El psicólogo malagueño Miguel Guerrero. M. Fernández

«Es crucial que las familias detecten las señales de alerta»

El psicólogo malagueño Miguel Guerrero es uno de los desarrolladores del Plan Nacional contra el Suicidio del Gobierno

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:49

Comenta

Las familias juegan un papel fundamental en la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes. «Es crucial que detecten las señales de alerta, reduzcan el ... estigma y brinden apoyo emocional. No depende de medidas aisladas, sino de estrategias sostenidas, integrales y coordinadas». Son palabras del psicólogo clínico Miguel Guerrero, coordinador andaluz de prevención de la conducta suicida y miembro del grupo motor del Plan Nacional contra el Suicidio del Ministerio de Sanidad.

