Críticas a Metro de Granada por funcionar sólo con nueve unidades Pasajeros en la estación de Recogidas, la que más movimiento registra / JORGE PASTOR La Agencia de Obra Pública, propietaria de la infraestructura, asegura que esta circunstancia sólo se ha producido de forma puntual en estos primeros días del año JORGE PASTOR Granada Miércoles, 9 enero 2019, 02:11

Una carta anónima firmada por 'un trabajador de metro Granada' ha suscitado polémica en redes. Esta persona, que dirige su escrito a la Agencia de Obra Pública de la Junta, propietaria del metropolitano, asegura que es una «vergüenza» que en fechas como éstas, en referencia a la navidad, «sólo tengamos operativas nueve de las quince unidades». Y no entiende que se haga un mayor esfuerzo para su reparación. De hecho, lamenta que desde hace año y medio haya un tranvía «desguazado prácticamente en su totalidad».

Desde la Agencia se asegura que esta circunstancia, que haya nueve trenes disponibles, se ha dado «de forma puntual, dos o tres días, en estas primeras jornadas de 2019, nunca antes del 31 de diciembre». Esta coyuntura se ha producido al haber dos en reserva y otros cuatro en mantenimiento o en reparación. En cualquier caso, la Agencia comenta que no es lo mismo que se produzca esta merma en momentos de máxima demanda que en las horas valle, aunque sí reconoce que la frecuencia de paso se vio afectada.

En la misiva este 'trabajador del metro de Granada' también critica otros aspectos como que no se fuerce «el ajuste semafórico de una vez por todas» y que no se refuerce la seguridad en los cruces. Tampoco entiende que no se actualice el «software necesario para la correcta información al pasaje» y que no se exija a las empresas responsables de la instalación de los sistemas el correcto funcionamiento de los mismos.

«Les deseo -agrega- que se este servicio siga siendo tan aceptado, pero no por su bien (en referencia a la Agencia de Obra Pública), sino por el bien de los ciudadanos, que han pagado sus impuestos para disponer de dicho medio». Y finaliza con un «atentamente, un trabajador de tantos que hacen posible que saquen esos buenos resultados de los que tanto presumen».