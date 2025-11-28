La crisis de la Policía Local provoca un pleno volcánico

La crisis abierta en la Policía Local por la investigación de los presuntos amaños en las oposiciones ha provocado un durísimo enfrentamiento entre gobierno y ... oposición en un pleno que solo puede ser calificado como volcánico. Populares y socialistas se han cruzado reproches y acusaciones en un tenso intercambio con el que el gobierno local ha querido salpicar también a Vox y que ha dejado además enfrentamientos entre el público que ha asistido a la sesión.

Se esperaba un ambiente especialmente complicado ya desde el momento en el que la edil de Seguridad Ciudadana, Ana Agudo, anunció su intención de comparecer públicamente este viernes para abordar la crisis y así ha sido. La sala se ha llenado de ciudadanos para presenciar el debate, que se ha extendido durante casi una hora y en el que no han falta calificativos de una y otra parte.

La concejala ha aprovechado su intervención para referirse a los hechos bajo investigación, las convocatorias de 2019 y 2022, de las que se ha distanciado en todo momento recordando que no era miembro de la corporación entonces. Agudo ha reconocido haber tenido «decenas de comunicaciones» de presuntas irregularidades durante los más de dos años que lleva en su cargo, pero ha explicado que, en todo momento, su labor ha sido encauzar estas menciones para que siguiesen los cauces formales y se denunciara.

A su juicio, esta forma de proceder ha sido la correcta y ha contrapuesto su gestión con la de la portavoz socialista Raquel Ruz, a la que ha recordado que era la responsable de Seguridad Ciudadana cuando se lanzaron las dos convocatorias bajo investigación.

En un tramo del discurso fuertemente contestado por la oposición, que ha interrumpido el debate en varias ocasiones y lo ha llegado a calificar de «ruín», Agudo ha sembrado sospechas sobre la actuación de su rival haciendo referencia a los cambios en los tribunales sucedidos en las cinco oposiciones aprobadas en tiempos del PSOE, cuatro de las cuales no están bajo investigación. Sin mencionar nombres, la edil ha expuesto que habría hijos y parejas de mandos designados por los socialistas entre los beneficiados en las oposiciones y ha cargado contra Ruz, a la que ha acusado de «arrastrar por el barro» a la Policía Local y al Ayuntamiento.

Agudo ha tenido también palabras para Vox, al que ha responsabilizado de los hechos. A su portavoz, Beatriz Sánchez Agustino, le ha reprochado que no hiciera su labor de control desde la oposición, lo que ha generado un gran enfado en las dos concejales de la formación.

«Tres veces lo nombraron»

Las palabras de la edil popular han sido contestadas por la portavoz socialista, que ha tildado de «insuficiente» su comparecencia. Ruz ha reclamado «responsabilidades políticas» por la crisis de la Policía Local y ha vinculado a la propia Agudo, al portavoz municipal Jorge Saavedra y a la alcaldesa, Marifrán Carazo, con lo sucedido por designar como jefe «a quien el juzgado determina como cabecilla de la trama». «Todo gira en torno a un hecho incuestionable: tres veces lo nombraron y dos veces nosotros lo quitamos», ha afeado la responsable al PP.

Ruz ha puesto en duda el interés del gobierno local por «limpiar» la cúpula policial al recordar que no cesó al exjefe tras conocerse las grabaciones. Asimismo, ha cuestionado la justificación de los populares de que debe ser la jueza la que determine qué pasos debe dar el Ayuntamiento contra los investigados. La socialista ha lamentado que «todos siguen puestos responsabilidades» y ha llamado a Carazo a que actúe contra ellos. «Usted los puso, usted los quita. La juez no tiene que darle permiso porque son cargos designados por usted», le ha espetado.

La socialista ha cerrado su intervención recordando que su formación se ha personado ya en la causa abierta en los juzgados y ha avanzado que lo hará también en otras piezas separadas, como las que atañen a posibles irregularidades con las multas o las supuestas filtraciones información reservada a través de un chat. «Queremos que se investigue hasta el último papel», ha remarcado.

«Es apremiante restablecer el buen nombre»

Por su parte, la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha enfocado su intervención en la necesidad de restablecer el «buen nombre» de la Policía Local y ha pedido al equipo de gobierno que intervenga para esclarecer los hechos y limpiar de toda sospecha los procesos selectivos. «Es apremiante», ha dicho la dirigente, que ha lamentado el impacto que la crisis está teniendo en los agentes.

La edil se ha referido a los hechos bajo investigación y ha inquirido a los populares que digan «qué sabían». También ha pedido «responsabilidades políticas» por una trama cuyo origen ha señalado en «la politización fomentada y amparada por los que han gobernado», en referencia a populares y socialistas. «Asuman que no se puede politizar la Policía Local, que es una barbaridad. No podemos sufrir casos de corrupción así. Tenemos que tener tolerancia cero con quienes se valen de su cargo para beneficiarse ellos y a su entorno», ha expresado.

Sánchez Agustino ha cargado contra Agudo por «no liderar» una respuesta respecto a la polémica y ha afeado a Marifrán Carazo que no haya hecho lo suficiente. «Ha perdido una oportunidad para abrir un nuevo tiempo en la Policía Local», ha afirmado la responsable.

«Están intentando embarrar»

La intervención del PP ha sido realizada por Jorge Saavedra, que, como Agudo, ha apuntado contra PSOE y Vox. A la portavoz socialista la ha acusado de «embarrar» y ha enmarcado sus palabras como «un intento de desviar la atención» que ha advertido que, conforme progrese la investigación, «le volverán como un boomerang».

Por su parte, el responsable ha afeado a Vox que pidiese la comparecencia de la actual responsable de Seguridad Ciudadana y no lo hiciera con Ruz, «que dirigía la Policía Local en 2019 y 2022». «Protege usted hoy al PSOE y ataca injustamente al PP», ha criticado.