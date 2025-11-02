Crestanevada patrocina por segundo año consecutivo al Club Baloncesto Armilla

El espacio del Grupo Crestanevada en el centro comercial Nevada Shopping se llenó el pasado miércoles de juventud, alegría y mucha ilusión con motivo ... de la presentación oficial de la Temporada 2025/26 del Club Baloncesto Armilla, del que Crestanevada es el principal patrocinador. La concurrida gala fue conducida por la periodista Ainoa Morano quien destacó que la convocatoria celebraba «algo más que el inicio de una temporada. Hoy celebramos esa pasión, ese esfuerzo y esa historia que nos une tanto dentro como fuera de la pista». El Club Baloncesto Armilla «no sólo forma jugadores sino futuras personas y eso se consigue día a día». La presentadora dio las gracias a todos cuantos hacen posible que el proyecto siga creciendo año tras año: al Ayuntamiento de Armilla por su apoyo constante al deporte base, a Crestanevada por su compromiso y confianza y por ofrecer sus instalaciones para este acto, y al Club Deportivo Fitness Park por mantener en forma a los juniors y seniors. También tuvo palabras de gratitud para las familias, entrenadores, voluntarios y aficionados.

En referencia a Crestanevada destacó su decidida apuesta por el deporte, la juventud y, en particular, por el baloncesto en Armilla. Esta empresa líder en la venta de vehículos de ocasión, «con un crecimiento vertiginoso y exponencial en los últimos años, nos sirve como ejemplo de buen hacer, de apuesta por el futuro y de crecimiento, el que quiere seguir teniendo el Club Baloncesto Armilla de la mano de Crestanevada». Detrás de esta empresa hay una persona -Francisco García Cervi- que cree por encima de todo en este proyecto, un empresario apasionado del deporte y padre de dos chicos que viven, crecen, entrenan y sienten el baloncesto de este club día a día.

Acto seguido tomó la palabra Francisco García Cervi, Ceo de Crestanevada, para agradecer la presencia de todos los asistentes en uno de los cinco concesionarios que Crestanevada posee en Granada. «Esta es la segunda temporada que estamos con el club y con Armilla. Nos sentimos muy identificados con los valores que representa la directiva y el apoyo del Ayuntamiento y el resto de los patrocinadores». Alabó la disciplina y la humildad inculcada a los equipos. «Hay que hacer equipo y estoy impresionado, como padre de jugadores y como patrocinador, de lo que está haciendo el club». También se mostró muy orgulloso y contento «de que estéis un año más en nuestra casa». Concluyó reafirmando su gran apoyo al club al asegurar que «vamos a seguir haciéndolo crecer y avanzar. Y no hay límites».

Antonio Fernández del Ojo 'Melo', director técnico y presidente del Club Baloncesto Armilla, comenzó su intervención recordando que hace diecisiete años eran sólo quince jugadores, de los cuales tres eran niñas, y en la actualidad son 280 personas las que forman el CB Armilla. «Lo primero que pienso es que en esos diecisiete años el proyecto no estaría donde está sin la ayuda leal, sincera y formativa del Ayuntamiento de Armilla». En especial, de la alcaldesa, Loli Cañavate. «A día de hoy no se entiende el municipio de Armilla sin el Club Baloncesto Armilla y no se entiende el Club Baloncesto Armilla sin Armilla». Dentro de su progreso y expansión destacó el papel fundamental que han jugado los patrocinios y, en especial, el de Francisco García Cervi y el Grupo Cretanevada. «Sin vuestro apoyo y guía este proceso sería imposible. Te agradezco que siempre nos tiendas la mano -dijo dirigiéndose al Ceo del Grupo-, incluso cuando, como jugadores jóvenes y con talento, hay días en que estamos más dispersos o días en que estamos más motivados, y siempre estás ahí para nosotros».

Cerró el turno de intervenciones la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate. Alabó el crecimiento del club, su lucha incansable y el trabajo en equipo. «Esos son los principios e ideales del municipio de Armilla». Mostró el apoyo y compromiso del Ayuntamiento, antes de anunciar la redacción del nuevo pabellón cubierto de Armilla.

El broche de la velada tuvo como grandes protagonistas a los 240 jugadores y 16 equipos del Club Baloncesto Armilla, cuyas formaciones se fueron presentando una a una para posar ante los medios, acompañados por la alcaldesa Loli Cañavate, Francisco García Cervi, responsables y entrenadores. Desde los más pequeños de cuatro años hasta los Sub 22 masculinos y Senior femenino.