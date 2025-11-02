Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Crestanevada patrocina por segundo año consecutivo al Club Baloncesto Armilla

El pasado jueves se presentó oficialmente su temporada 2025/26 en un concurrido acto que llenó de ilusión y juventud el espacio del Grupo Crestanevada en el centro comercial Nevada Shopping

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:56

El espacio del Grupo Crestanevada en el centro comercial Nevada Shopping se llenó el pasado miércoles de juventud, alegría y mucha ilusión con motivo ... de la presentación oficial de la Temporada 2025/26 del Club Baloncesto Armilla, del que Crestanevada es el principal patrocinador. La concurrida gala fue conducida por la periodista Ainoa Morano quien destacó que la convocatoria celebraba «algo más que el inicio de una temporada. Hoy celebramos esa pasión, ese esfuerzo y esa historia que nos une tanto dentro como fuera de la pista». El Club Baloncesto Armilla «no sólo forma jugadores sino futuras personas y eso se consigue día a día». La presentadora dio las gracias a todos cuantos hacen posible que el proyecto siga creciendo año tras año: al Ayuntamiento de Armilla por su apoyo constante al deporte base, a Crestanevada por su compromiso y confianza y por ofrecer sus instalaciones para este acto, y al Club Deportivo Fitness Park por mantener en forma a los juniors y seniors. También tuvo palabras de gratitud para las familias, entrenadores, voluntarios y aficionados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Crestanevada patrocina por segundo año consecutivo al Club Baloncesto Armilla

Crestanevada patrocina por segundo año consecutivo al Club Baloncesto Armilla