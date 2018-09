Crece el número de habitaciones y de turistas en Granada pero los hoteles no se llenan Unos turistas se fotografían ante la muralla zirí. / RAMÓN L. PÉREZ El nivel de ocupación hotelera ha disminuido un 2 % del año pasado a este porque la oferta de plazas es superior a la demanda de los clientes ROSA SOTO GRANADA Martes, 25 septiembre 2018, 00:46

El número de turistas en Granada ha crecido un 4,5 % en lo que va de año en comparación con el mismo periodo de 2017. Así, hasta el pasado mes de agosto, 1,2 millones de personas visitaron la ciudad, según los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). El sector hotelero está de enhorabuena por estas cifras, pero a pesar del balance positivo, el aumento paralelo de habitaciones de hoteles empaña los resultados.

En este mismo periodo de tiempo, las plazas hoteleras se han incrementado en más de 900 habitaciones con la creación de cuatro nuevos hoteles. Si en 2017 Granada tenía 168 complejos hoteleros, este año tiene 172, por lo que la ciudad oferta actualmente 14.883 plazas, un 6,58 % más que el año pasado. Por esta razón, el grado de ocupación ha disminuido un 2,08 % respecto al 2017, ya que hay más habitaciones que no llegan a ocuparse porque hay más plazas ofertadas que demanda de los clientes que pasan por la ciudad. Por eso, a pesar de los bueno resultados, los hoteles no acaban de llenarse.

El presidente de la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, quita hierro a este dato y focaliza los esfuerzos en mejorar precisamente la oferta de habitaciones para dar cabida a un número mayor de turistas, el cual estaría por llegar una vez se pongan en marcha nuevas medidas para revitalizar el sector.

De esta forma, entre las medidas destacadas está la creación de una Mesa del AVE, como ya anticipó la semana pasada en la presentación de una radiografía del sector en la ciudad. El objetivo de esta mesa es estudiar con antelación el perfil de turista que viaja con este medio de transporte, que suele ser más acomodado y con mayor poder adquisitivo. Por ello, la estrategia pasa por organizar paquetes promocionales adaptados a un viajero que pueda gastar más teniendo en cuenta que este tren es generalmente más caro.

Otra queja que ya viene siendo habitual desde la federación es la competencia desleal que ejercen los pisos turísticos y que, según Betoret, se han triplicado de un año para el otro. De acuerdo con el presidente de la federación, los precios más bajos de estas viviendas y la ausencia de una regulación que les obligue a pagar impuestos está robando gran parte de los clientes que podrían haber ocupado las plazas que quedaron vacante en la pasada temporada veraniega. Betoret estima que el grado de ocupación podría haber sido superior y no presentar este porcentaje negativo si los pisos turísticos no hubieran copado parte del mercado turístico. En este sentido, el representante del sector recuerda que los precios de los hoteles están ajustados al máximo. La tarifa media diaria del mes de agosto era de 60,33 euros por habitación, mientras que los ingresos se reducían a 41,78 euros, según el INE, mientras que los de un piso turístico pueden situarse en los 30 euros, a pesar de que no incluya los mismos servicios.

Además del número de visitantes, otro factor que tienen en cuenta desde el sector es la cifra de pernoctaciones, que en este periodo también ha subido, en este caso, un 2,2 %, con más de dos millones al cierre del mes de agosto. Aún así, Betoret reconoce que el porcentaje es mejorable, ya que en la actualidad, la media de noches que pasa un turista en la ciudad es de 1,87 y el objetivo es hacer que ascienda a, como mínimo, dos noches. Para hacer frente a este reto, Betoret mira hacia un mercado al que, según las estimaciones de la federación, todavía está por explotar y sacar el máximo rendimiento: los turistas internacionales. Este empresario reconoce que otros destinos mediterráneos como Turquía, Egipto, Túnez y Marruecos han ganado popularidad en estos últimos años, pero insiste en el potencial de Granada para atraer a los turistas que buscan un destino de sol y playa con rasgos exóticos como los de la capital nazarí.

A todo ello hay que sumar el interés de atraer también clientes profesionales que visitan Granada por congresos, convenciones y encuentros de negocios. Por esta razón, entre las reivindicaciones del presidente de los hoteleros de la ciudad se encuentra la de mejorar las conexiones aéreas y aprovechar el aeropuerto, una infraestructura que considera infravalorada.