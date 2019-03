«Si hay voluntad política las canalizaciones de Rules pueden estar en obras a final de 2020» Antonio Alonso, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, con un mapa de las canalizaciones. / JAVIER MARTÍN El presidente de los regantes pide a toda la comarca que salga hoy a la calle para pedir que se agilicen las canalizaciones de Rules y rechazar un trasvase a Almería MERCEDES NAVARRETE MOTRIL Viernes, 29 marzo 2019, 10:04

Quince mil agricultores de toda la Costa granadina han hecho hoy un histórico llamamiento a sus vecinos de toda la Costa para que se echen hoy a la calle –a las doce del mediodía en la plaza de la Coronación de Motril– y pidan con ellos las canalizaciones de los embalses de Rules y Béznar.

Antonio Alonso, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, que aglutina a 46 comunidades de regantes, cree ha llegado el momento de reivindicar con una sola voz para que Gobierno central y Junta de Andalucía tomen conciencia de que no se puede retrasar «ni un día más» este proyecto que todos los grupos políticos reivindicarán hoy tras una misma pancarta.

Las presa de Rules lleva terminada desde el año 2003 y el proyecto de las canalizaciones, que sigue en una fase inicial, acumula más de 15 años de promesas incumplidas. ¿Por qué salir a la calle ahora? Según el presidente de los regantes, los factores determinantes para convocar la concentración ahora han sido por un lado la proximidad de unas elecciones generales, en un intento de que todos los partidos se retraten y se comprometan a darle prioridad absoluta al proyecto pero, sobre todo, el fantasma de un posible trasvase a Almería, que ha vuelto a agitarse en la comarca. «Queremos dejar claro que lo urgente es construir las canalizaciones, no perder ni un día más con este proyecto y no hablar de trasvases a Almería», apunta el presidente de la Comunidad General. Para ello pide a la sociedad de la Costa granadina que se implique en esta lucha y hoy haga una exhibición de unidad en la plaza de la Coronación de Motril. La concentración cuenta con un apoyo social, político y del tejido económico que solo la gran marcha del 27-J de 2010 había logrado anteriormente. Han respaldado la protesta todos los Ayuntamientos de la Costa, la Mancomunidad de Municipios, la Diputación provincial, la Asociación de Empresarios de la Costa, la Cámara de Comercio de Motril y las principales asociaciones de la comarca, además de la Plataforma por las infraestructuras, que incluye a las organizaciones empresariales granadinas. Está por ver, no obstante, si este apoyo logra traducirse en gente para llenar la plaza de la Coronación. La Costa granadina tiene en la actualidad 14.000 hectáreas de cultivo (el 70% subtropicales) y, según la Comunidad general de regantes, la puesta en marcha del sistema de canalizaciones de riego de Rules y Béznar permitiría poner en producción cinco mil más. Eso además de garantizar el agua para las zonas como Almuñécar, Motril o Albuñol que en la actualidad tienen problemas.

Una actividad económica que generaría alrededor de 15.000 nuevos puestos de trabajo en la comarca y significaría un ahorro de más de cuatro millones de euros en costes energéticos, que es la factura anual que ahora están asumiendo los agricultores de la Comunidad General que tienen que elevar el agua de riego a las cotas más altas.

Los números de Rules 5.000 Las canalizaciones de riego permitirían poner en cultivo 5.000 hectáreas más en la Costa y garantizar el agua a las 14.000 actuales que tienen problemas. 11 Son los tramos constructivos en los que dividirán las obras de las canalizaciones que se ejecutarán en seis fases. 15.000 La puesta en marcha de las canalizaciones, según calculan los regantes, crearía 15.000 puestos de trabajo en la comarca. 250 La construcción del sistema general de canalizaciones de Rules está presupuestada en 250 millones de euros. 19% Las comunidades de regantes están dispuestas a aportar el 19% de la financiación total del proyecto, 35 millones de euros. 5 Las obras de los once tramos de canalizaciones conllevarían un plazo de ejecución de cinco años. 4.000.000 Cuatro millones de euros es el coste de la factura energética que, anualmente, asumen los regantes de la Costa para elevar el agua a las cotas más altas y que se ahorrarían con las canalizaciones de Rules. 5,9 Los regantes exigen al Gobierno que para el 1 de abril encomiende la redacción de los proyectos constructivos con los 5,9 millones de euros consignados en los PGE de 2017 y 2018.

El presidente de la Comunidad General de regantes explica también que el proyecto de las canalizaciones de Rules se divide a su vez en once proyectos constructivos que serían algo así como los 'tramos' de esta autovía del agua. No todos tienen el mismo número de kilómetros ni hay un orden predeterminado obligatoriamente. Se prevé que las obras se ejecuten en seis fases y será el Gobierno central de la mano de la propia Comunidad General de Regantes los que decidan la prioridad de los tramos.

«Hemos forzado que las conducciones de Almuñécar y las de la cota 200 de Motril sean las primeras entendiendo que son los que tienen más necesidad. Pero los regantes de Almuñécar tienen que entender que no solo ellos están sufriendo con las elevaciones, también hay en Motril, La Mamola o Albuñol», apunta el presidente. El Gobierno ha terminado, con más de un año de retraso, el proyecto general básico de las canalizaciones de Rules. El siguiente paso es el estudio de impacto ambiental que después tiene que salir a información pública. «Las últimas noticias que tenemos es que quieren que esté resuelto en octubre de este año», apunta Alonso.

La hoja de ruta

Lo que van a pedir hoy en la calle los regantes –está incluido en el manifiesto que se leerá– es que se adelante los plazos del proyecto solapando los trámites administrativos y adelantando las gestiones.

Los regantes quieren marcar la hoja de ruta y que no se pierda ni un día más. «Queremos que el proyecto general básico, que ya está terminado, salga a exposición pública el próximo 1 de abril, con lo que el proceso terminaría en octubre. Para esa fecha, pedimos que el Ministerio encomiende a la empresa ACUAMED los 5,9 millones de euros presupuestados en los PGE en partidas de los años 2017 y 2018 para redactar los proyectos constructivos», apunta.

Si no se pierde el tiempo, estos trámites estarían listos en junio de 2020. «Lo siguiente sería que se liciten a la vez los seis proyectos», subraya Alonso.

«Si hay voluntad política y no se pierde el tiempo las obras de las canalizaciones podrían empezar a finales de 2020», asegura el presidente de los regantes. Y por eso es por lo que van a pelear con la concentración de hoy.

En el manifiesto que han consensuado también se recoge la petición a Gobierno y Junta para que se sienten con la Comunidad y redacten «en un plazo de dos meses» un convenio de acuerdo para la financiación y gestión del proyecto. Por último, la concentración quiere decir no a un posible trasvase a Almería. Y es que, frente a la teoría que sostienen los regantes de Almería, de que habría excedentes de agua, los regantes de la Costa granadina creen que hasta que no estén finalizadas las canalizaciones no se puede ni plantear este tema. De hecho no creen que vaya a sobrar agua.

«Los agricultores y demás sectores socioeconómicos de la provincia de Granada no vamos a permitir que ninguna administración ni partido político comercie con el agua de nuestra cuenta, en tanto que las conducciones no sean una realidad y se demuestre que la cuenca del Bajo Guadalfeo no tiene déficit hídrico. Mientras estas peticiones no se materialicen el agua de nuestra cuenca no puede ser motivo de debate en ningún pacto andaluz por el agua», concluye.