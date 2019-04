Vecinos de Salobreña saldrán a la calle contra la «dejadez» municipal en la playa Algunos vecinos han colgado pancartas de la fachada de los edificios / JAVIER MARTÍN La asociación que integra a 28 comunidades, unos 4.000 propietarios, ha convocado una concentración dentro para exigir mejoras REBECA ALCÁNTARA Motril Jueves, 25 abril 2019, 01:03

Los vecinos de la playa la Asociación Playas de Salobreña están hartos. Así lo asegura su presidente, José Manuel Martínez, que señala que después de casi dos años de funcionamiento tienen la sensación de que las promesas que llegan por parte del Ayuntamiento siempre se quedan en nada. Ante esta situación, y tras el último encuentro mantenido con la alcaldesa, María Eugenia Rufino, hace unas semanas, han decidido convocar una concentración en la plaza de la casa consistorial para el próximo sábado 4 de mayo. Martínez explica que la entidad tiene integradas 28 comunidades de la zona playera, lo que significa que representan a alrededor de 4.000 propietarios y recuerda, además, que en esta parte de Salobreña hay alrededor de un millar de personas censadas, es decir, que viven habitualmente en las viviendas de la playa.

En los balcones de algunos de estos pisos cuelgan desde hace unos días carteles pidiendo al gobierno municipal que actúe. Se sienten abandonados, afirman, y piden que se cuide la zona durante todo el año y no sólo en determinados momentos del año. Martínez recuerda los problemas de apagones que tuvieron hace solo unos meses por averías del tendido eléctrico, la «dejadez» de los jardines o el hecho de que el nuevo contrato de limpieza no vaya a entrar en funcionamiento hasta después del verano. «Ahora nos echan la culpa a nosotros de lo que pasa, pero lo cierto es que nunca nos escuchan», indica, al tiempo que señala que la entidad es la primera que lucha contra las acciones incívicas y recuerda que el año pasado pusieron en marcha una campaña de concienciación precisamente para pedir a vecinos y visitantes que cuiden el entorno. Pero recalca que eso no tiene nada que ver con la dejadez.

Los vecinos, asegura el presidente de la asociación, están preparando a conciencia la concentración del próximo día 4. Ya tienen listo el manifiesto que se leerá en la plaza y las pancartas en las que expresaran sus principales quejas. José Manuel Martínez indica que con la protesta quieren dar cuenta de lo que a su juicio se ha dejado sin hacer el actual gobierno local, pero también servir de llamada para que la corporación que se forme después de las elecciones del 26 de mayo sea consciente de cuáles son sus necesidades.

De hecho, precisa que han elaborado un informe que recoge todas las deficiencias que hay en la zona de la playa de Salobreña y se le ha remitido a todas las formaciones que concurren a los comicios municipales. Martínez reitera que las numerosas reuniones celebradas en los últimos dos años con el equipo de gobierno municipal no se han traducido más que en actuaciones esporádicas y sin continuidad que no han resuelto de forma satisfactoria los problemas denunciados, que asegura además que son comunes en muchos casos con el resto del municipio. De hecho, el presidente de esta asociación resalta que aunque la concentración la convoque una entidad que aglutina a comunidades de la zona de la playa, anima a unirse a todos los ciudadanos del municipio, porque asegura que hay otras zonas de Salobreña que también sufren problemas.

Además, José Manuel Martínez critica que a todas las deficiencias habituales, desde el verano pasado se suma la puesta en marcha de unos quioscos-bar que no cuentan con baños para los clientes. El presidente de la asociación asegura que ya solicitaron al Ayuntamiento que hiciera algún cambio en el pliego para que este verano no se repitiera la situación, pero no se ha hecho. El problema, explica, es que las personas que acuden a estos espacios, después de unas horas bebiendo acaban haciendo sus necesidades en las urbanizaciones cercanas, lo que supone un problema de insalubridad. Es más, adelanta que ya que este verano todo apunta a que no se va a hacer ningún cambio han puesto el caso en manos de abogados para plantearse llevarlo a los juzgados.

Los vecinos recalcan que están «profundamente decepcionados por la reiterada incapacidad municipal». Eso sí piden la colaboración de los ciudadanos. «Esta iniciativa no alcanzará su objetivo si no cuenta con la respuesta y la participación masiva de todos los que tenemos claro que el interés y la unión de quienes padecemos es lo que nos servirá para lograr nuestro objetivo», afirma el presidente.