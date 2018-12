Vecinos de Salobreña exigen que se actúe en la zona del paseo todo el año

Los vecinos de la asociación Playas de Salobreña quieren que el mantenimiento de la paseo marítimo y las calles adyacentes sea constante. El presidente de la entidad, José Manuel Martínez, reconoce que en los últimos días se han podado algunos de los jardines, pero afirma que continúa habiendo muchos desperfectos en la zona y lamenta que cuando se acaba el verano las actuaciones en esta parte de Salobreña se dilata. Martínez dice, además, que hay gran parte del mobiliario urbano que tiene desperfectos.

Desde el Ayuntamiento de Salobreña aclaran, sin embargo, que la semana pasada se llevó a cabo una actuación específica para la poda en esta zona y que se encuentra en buen estado. Indican que es posible que pueda haber algún punto con algún desperfecto, pero en general se ha intervenido para solventar la situación.

Para los vecinos la actuación del consistorio llegan «mal y tarde». «Hay un gran hartazgo de las personas que viven en esta zona, y son alrededor de un millar», argumenta el presidente de la entidad, que señala que están elaborando un informe «exhaustivo» que presentarán al ayuntamiento en enero.

Martínez asegura que quieren reunirse con miembros del ejecutivo para hacerles ver con detalle cuáles son sus principales preocupaciones y visitar sobre el terreno aquellos puntos en los que entienden que hacen falta mejoras. «Queremos un cambio total, mantenimiento constante, que se arregle el sistema de riego del vial que lleva años sin funcionar en condiciones, que la poda se haga más a menudo....», apunta, al tiempo que señala que son conscientes de que no se puede hacer todo a la vez, pero entienden que hace falta que se haga un plan de intervención. «Las actuaciones intensivas como la poda de la semana pasada no son suficientes. Si no hay respuesta por parte del ayuntamiento, habrá movilizaciones», sentencia el presidente de la asociación.

Además de elaborar este informe, los vecinos quieren iniciar una campaña conjunta con otros agentes implicados. En este sentido, su intención es reunirse con comerciantes y hosteleros para hacerles ver cuáles son sus intenciones y analizar qué iniciativas conjuntas podrían llevarse a cabo para mejorar la zona.

«A veces se quiere hacer ver que la asociación va en contra de los intereses de Salobreña, pero no hay nada más lejos de la verdad. Nosotros lo que queremos es que se actúe para que el municipio mejore sus carencias», asevera. Bajo su punto de vista no guarda relación que se trabaje para promocionar Salobreña como destino turístico fuera de temporada, mientras que la zona de la playa se deja «casi en abandono», cuando termina el verano.

Martínez está convencido de que ayuntamiento, empresarios, vecinos y turistas pueden trabajar de forma conjunta para adoptar acciones beneficiosas para todos y terminar con una imagen negativa que considera que no beneficiar a nadie.

En el caso de que desde el consistorio no les ofrezcan respuesta, el presidente de la entidad indica que además de movilizarse, acudirán a otras administraciones. En este sentido, recuerda que en noviembre ya remitieron un escrito a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para que atendiera sus peticiones y asegura que si es necesario volverán a acudir a la administración autonómica.

«La asociación se está replanteando su actuación. Si no nos escuchan, tendremos que buscar las vías para sí lo hagan», asevera.