Vecinos de Salobreña dan consejos a los visitantes para que las playas estén limpias Operarios del Ayuntamiento de Salobreña, colocando los carteles en la playa. / IDEAL En colaboración con el Ayuntamiento han puesto en marcha una campaña de concienciación con carteles por todo el paseo R. ALCÁNTARA SALOBREÑA Lunes, 23 julio 2018, 19:44

La asociación de Playas de Salobreña quiere que sus playas estén limpias y se han puesto manos a la obra. La entidad ha promovido una campaña de concienciación con la que esperan que los visitantes no dejen huella ni en la arena ni en el mar. La vicepresidenta de la entidad, Almudena García, explicó que se han instalado carteles a lo largo de todo el paseo marítimo en los que se dan consejos a los usuarios para mantener la zona limpia.

Los problemas de limpieza no son algo nuevo en la zona. Los vecinos recuerdan que en varias ocasiones se habían quejado de un servicio municipal que a su juicio no era suficiente. Sin embargo, reconocen que este no es el único escollo. La falta de civismo de muchas personas provoca que por mucho que se limpien las playas, a las pocas horas vuelvan a mostrar el mismo aspecto de suciedad.

Ante esta situación, los miembros de esta asociación de vecinos creyeron que tenían que actuar e idearon esta campaña compuesta por ocho carteles. Ellos mismos han financiado con alrededor de 400 euros la fabricación de estos carteles y también se han encargado del diseño.

No obstante, la presidenta de la asociación resaltó que también han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Salobreña. Explicó que cuando se les ocurrió poner en marcha esta campaña se pusieron en contacto con el técnico de Medio Ambiente de la localidad , Daniel Chaves, que desde el primer momento mostró total disposición a trabajar conjuntamente con ellos en lo que fuera necesario. De hecho, fueron los operarios del Ayuntamiento los que este viernes a primera hora se encargaron de colocar los carteles a lo largo de todo el paseo.

Almudena García mostró su agradecimiento a esta implicación del Ayuntamiento, especialmente a Daniel Chaves, sobre quien dijo que siempre ha tenido la puerta abierta para escuchar las demandas y propuestas que han hecho desde la entidad.

La asociación de vecinos confía en que la iniciativa funcione. La presidenta recordó que hace unas semanas ya pusieron en marcha una propuesta similar aunque a menor escala. Colocaron pequeños carteles en diversas urbanizaciones de Salobreña en los que explicaban a los residentes cuándo y dónde tenían que tirar la basura, entre otras cuestiones encaminadas a mantener la limpieza de la localidad. Precisamente fue la buena respuesta que obtuvieron lo que los animó a poner en marcha esta otra medida más ambiciosa.

La representante de la asociación espera que las personas que acudan a disfrutar de las playas sean responsables y hagan caso de estas sencillas recomendaciones.

Los consejos que se pueden leer ya en esta cartelería son sólo algunas normas de sentido común. Se recuerdan los horarios de recogida de basura, dónde está el punto limpio para llevar enseres voluminosos, en qué lugar deben depositarse los restos de las podas de los jardines o la importancia de no dejar tiradas en la playa latas, bolsas u otros objetos.

Los vecinos tienen muy claro que mantener esta zona limpia para que se pueda disfrutar al máximo es una labor de todos. Insisten en la importancia de que el servicio del Ayuntamiento mejore, pero afirman que si cada persona no pone un poco de su parte de poco servirá el trabajo que realicen los operarios.