«Los vecinos han logrado que se dé el paso del espigón de Playa Granada porque son valientes» Los temporales se comen la arena de Playa Granada y el mar llega a la zona del hotel. La alcaldesa de Motril celebra que se haya sacado a concurso la redacción del proyecto de defensa de Playa Granada y se reunirá con Costas antes del verano Motril Jueves, 24 enero 2019

El lunes, por primera vez en la historia, el Boletín Oficial del Estado recogió una inversión para hacer los espigones de Playa Granada. Así lo cuenta, con cierta emoción, la alcaldesa motrileña, Flor Almón, que quiere hacerle una «fotocopia» a esta página del BOE y enmarcarla.

El paso que ha dado el Gobierno sacando a concurso la redacción del proyecto de la defensa de Playa Granada es importante. Hasta ahora todo eran intenciones sin papeles. Desde el lunes, Costas busca consultora para que analice la erosión de la zona y plantee una propuesta para toda la costa motrileña: desde la desembocadura del Guadalfeo hasta el puerto de Motril.

En 2017, el Gobierno había planteado un ambicioso plan de espigones para todo el litoral granadino. El más necesario, según las demandas y las reivindicaciones, es el de Playa Granada que afecta indirectamente a la playa de Poniente, porque de ahí se saca la arena de las regeneraciones. Durante más de una década, se había estado reivindicando esta protección –frente al hotel– donde el mar se come la arena con cada temporal. La presión y la fuerza vecinal (la asociación de Playa Granada y de Santa Adela han hecho piña) ha favorecido que al fin se mueva un papel oficial sobre esta escollera y se haya sacado a concurso la redacción del proyecto. La alcaldesa de Motril tiene claro por qué se ha conseguido que el Gobierno saque a concurso la redacción del proyecto de los espigones. «Los vecinos han estado muy unidos, han ido todos a una y son muy valientes y reivindicativos», expresa Almón que dice que han ido «todos de la mano» y que han confiado en ella para las gestiones hasta llegar a ese paso.

Almón estuvo en Madrid en diciembre con la directora general de la Sostenibilidad de la Costa y le pidió una reunión con los agentes sociales de Motril –vecinos y empresarios– para que sepan el estado del proyecto de los espigones y para hablar sobre las regeneraciones de Playa Granada.

«Por mucho que queramos que el espigón vaya rápido, este verano necesitaremos otra vez regeneración en Playa Granada y no puede ser con arena de Poniente, no lo vamos a consentir», expresó la alcaldesa que dijo que no se puede resolver el problema de una zona «con la sangre de la otra», refiriéndose al desgaste que sufre Poniente tras una década de trasvases de arena de allí a Playa Granada.

«Voy a seguir pidiendo esa reunión, con insistencia, para que la directora general les explique a la gente la situación de la costa de Motril.No vamos a parar», aseguró Flor Almón, que está contenta de que, al fin, los espigones de Playa Granada estén en marcha.

El anuncio del Estado, de este lunes, recoge que se tardarán seis meses en elaborar el estudio y en presentar el proyecto para acabar con la erosión en la zona de Playa Granada. También se presentarán medidas de mejora para la playa de Poniente, se actuará desde la desembocadura del Guadalfeo hasta el puerto de Motril.