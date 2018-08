Vecinos de La Herradura recogen firmas contra un nuevo chiringuito Los vecinos critican que el chiringuito 'se come' la playa / IDEAL Desde el Ayuntamiento sexitano explican que el local cuenta con todos los informes favorables de Medio Ambiente R. A. MOTRIL Jueves, 2 agosto 2018, 02:46

Un grupo de vecinos de la Herradura no quiere el nuevo chiringuito que se está construyendo frente a la urbanización Castillo. Ya han recogido más de trescientas firmas y han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Critican que van a dejar sin playa a los residentes en la zona y que la apertura de este nuevo establecimiento perjudicará de forma importante a los restaurantes que están en frente. «Cuando nos hemos dado cuenta, ya estaba colocado. Todo el que pasa se sorprende, no es sitio para poner un chiringuito», defiende Paqui, del restaurante Nueva Arenas, que lleva más de tres décadas abierto. Sin embargo, desde la Tenencia de Alcaldía de La Herradura aseguran que aunque entienden el malestar de los vecinos, la apertura de este establecimiento hostelero cuenta con todos los permisos en regla. Aclaran, eso sí, que es una cuestión que no depende de ellos, sino que es Medio Ambiente quien da la autorización. «Todos los informes son favorables», indica Juanjo Ruiz.

Es lo mismo que les han dicho a los que ahora protestan, que todo está en regla, pero a ellos no les convence esta explicación. «No es una cuestión que sólo afecte a los restaurantes. Son los vecinos los que han tenido la iniciativa de recoger las firmas. Nadie está contento con el lugar que se ha elegido para ubicar el chiringuito, aunque desde la Administración afirmen que todo es legal», indica Paqui, indignada con una situación a la que no le ven solución.

La hostelera se pregunta qué pasará cuando además del chiringuito coloquen las tumbonas. «¿Dónde va a ir la gente con sus sombrillas? No tiene sentido», insiste, al tiempo que deja claro que no tiene nada en contra de estos establecimientos. «A mi es a la primera que me gusta ir a un chiringuito. Pero nadie entiende que se haya construido aquí delante», asevera.

José Antonio Díaz, vecino de la zona, coincide con el análisis que hace Paqui, al igual que los más trescientos vecinos de la zona que han dado ya su apoyo en forma de firma. «Confiamos en que el número final de firmas recogidas sea aún mayor», apunta Paqui.