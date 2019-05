Vecinos de San Antonio, en contra de un centro social «bueno para todos» La plaza en la que se va a construir el nuevo centro social, cuya obra arranca el lunes / JAVIER MARTÍN El Ayuntamiento asegura que la polémica no tiene sentido, pero un grupo de vecinos anuncia que se concentrará para impedir que pasen las máquinas REBECA ALCÁNTARA Motril Sábado, 4 mayo 2019, 01:01

La próxima semana arrancan las obras del nuevo centro social de Motril. Estará ubicado en el barrio de San Antonio y es uno de los proyectos clave del área de Servicios Sociales motrileño. Se invertirá más de medio millón de euros con cargo a fondos europeos y permitirá descongestionar las instalaciones que hay actualmente en la zona sur. La obra se anunció hace más de un año y técnicos y responsables del Ayuntamiento se han reunido en dos ocasiones con los vecinos de la zona para evitar reticencias, aclarar algunos rumores y permitirles que aportaran sus ideas. Desde el consistorio afirman que la mayoría de los residentes de la zona se mostraron satisfechos con esta obra. Sin embargo, hay algunos vecinos que no opinan igual. María Angustias Jiménez, presidenta de una asociación de vecinos del barrio, asegura que este edificio va a eliminar una zona verde y que ella, junto a otro grupo de personas, se van a plantar en el lugar en el que se va a hacer la obra para evitar que las máquinas comiencen a trabajar. Desde el gobierno local creen que son muy pocos los que muestran una oposición que, además, no entienden.

La representante de los vecinos asegura que la placeta sobre la que ahora se levantará ese nuevo edificio es un punto de encuentro habitual de muchos de los mayores del barrio. No entiende por qué han elegido ese punto para la construcción y aunque reconoce que hay otro parque cerca, señala que por sus características es mucho menos accesible para estas personas. Este es su único argumento para mostrarse contra el centro, al menos eso afirma María Angustias Jiménez, que dice que no hay ninguna otra razón. «Los vecinos no quieren que se quite esa plaza», asegura, al tiempo que recuerda que en su día recogieron firmas contra el centro, aunque dice que estas fueron rechazadas por el consistorio. «Nos dijeron que las habíamos recogido de forma engañosa y se rompieron», explica. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, indican que las firmas las destruyeron los propios vecinos porque al conocer a fondo cuál era el proyecto decidieron que no había ninguna razón para oponerse a él.

Jiménez es contundente. «Nuestro objetivo es que las máquinas no puedan entrar a trabajar», asevera, mientras que indica que en el barrio ya hay una oficina de distrito en la que los vecinos pueden realizar gestiones municipales. «Es un espacio al aire libre que no tienen por qué quitar. En la mayoría de las ciudades se ponen nuevas zonas verde y aquí nos la quieren quitar. Nosotros lo que no queremos es que lo hagan en esta plaza, sobre el uso, eso no se verá realmente hasta que no esté funcionando», indica.

Sin embargo, la dirección técnica del proyecto da razones objetivas para la ubicación de este edificio. José Luis López Siles, arquitecto director técnico de estrategia DUSI en Motril señala que el solar que hay entre la esquina de camino de San Antonio con calle Churruca era el único disponible en la zona Norte, contando con una situación central y buenas comunicaciones para ubicar un centro de este tipo.

Desde el Ayuntamiento no entienden la postura de esta parte de los vecinos. Insisten en que este centro va a ser beneficioso para todos los vecinos. Es más, consideran que incluso puede ser un espacio dinamizador.

No lo entienden

La alcaldesa, Flor Almón, recuerda que el gobierno local siempre ha sido sensible a las demandas e inquietudes de los vecinos de Motril. Es más, reitera que en el caso de este centro se han hecho varias reuniones precisamente para tomar el pulso a los residentes en la zona, explicarles con detalle el proyecto y escuchar sus ideas para aportarlas, en la medida de lo posible. La mayoría, recalca, terminaron mostrándose a favor de este espacio en el que además de poder realizar sus gestiones también contarán con salas de reunión y con un espacio verde para reunirse. «Se llegó a decir que era un centro para toxicómanos y un comedor social, por eso quisimos aclarar cuál iba a ser la función de las instalaciones y los vecinos se quedaron tranquilos. Nos sorprende que pase esto ahora», indica.

En la misma línea se muestra el teniente alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, que afirma que «lo bueno no sólo puede ser para el sur de la ciudad, sino también para el norte». Escámez asegura que la alcaldesa ha trabajado mucho para que este centro vaya a esta parte de la ciudad, porque entendían que era necesario. «No tiene sentido que estén en contra de un centro que es bueno para ellos», asevera, al tiempo que lamenta que detrás de esta polémica haya habido desde el primer momento «mentiras interesadas» para posicionar a parte del vecindario en contra.

Por su parte, el director del área de Servicios Sociales, Juan Carlos Hodar, explica que la decisión de que el centro fuera ubicado en este punto se debe a dos razones, por un lado a que el que hay actualmente en la zona sur se ha quedado pequeño para atender a una población tan grande y por otro que está muy alejado de algunos barrios de la ciudad, como es el caso de San Antonio.

Escámez lo tiene claro: el centro se va a hacer. Si nada falla el lunes arrancará una obra que estará lista en cinco o seis meses y que servirá para descongestionar el centro que actualmente hay en la zona sur de Motril y para dar un servicio más cercano a las miles de personas que viven en el barrio de San Antonio.

Eso sí, desde la asociación vecinal reiteran que se pondrán frente a las máquinas para evitar que entren a trabajar. Habrá que esperar al lunes para ver si finalmente la presión vecinal es tanta y si sirve para frenar las intenciones del Ayuntamiento.