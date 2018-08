«A veces es muy complicado que la gente te haga caso» R.A. MOTRIL Jueves, 23 agosto 2018, 01:26

El domingo la bandera roja ondeaba en el litoral granadino. En esta ocasión la razón no eran las medusas, sino el fuerte temporal de levante que hacía muy peligroso meterse en el agua. En jornadas así, los socorristas sólo pueden pedir a la gente que se quede fuera del mar, pero no tienen capacidad para prohibirles expresamente ninguna actuación. «A veces es complicado que la gente te haga caso», dice Francisco Alonso. Sin embargo, ese no hacer caso puede jugar una mala pasada al bañista que se arriesga, pero también a las personas que tratan de salvarlo.