«Vamos a luchar hasta el final para que el mercado sea público»

Los defensores del mercado municipal de Almuñécar siguen en la lucha. Un mes después de la primera protesta, ayer el sector crítico con la construcción de las nuevas instalaciones volvió a concentrarse, esta vez en la plaza del Ayuntamiento sexitano. Alrededor de 200 personas mostraron su rechazo a la gran superficie. Cuando queda poco para que se adjudique el proyecto que cambiará por completo el actual aspecto de este mercado, los principales grupos de la oposición y la asociación de comerciantes en defensa del antiguo mercado han hecho suyo aquello de que la unión hace la fuerza y tienen claro que van a plantar batalla al gobierno que preside la popular Trinidad Herrera. Le piden a la alcaldesa que, al menos, paralice esta obra hasta las próximas elecciones y que sea entonces cuando con sus votos los almuñequeros demuestren si quieren o no que se derribe su mercado y se coloque en su lugar un hipermercado.

El frío y el mal tiempo no hicieron desistir a los participantes en la protesta que entienden que el derribo del actual edificio y la construcción y gestión por 40 años de un nuevo mercado será un enorme varapalo para los pequeños comercios tradicionales. El representante de la plataforma en defensa del mercado, Javier González, afirmó que no están en contra de que haya una gran superficie, sino que se haga a costa del mercado tradicional. «Vamos a defender el mercado de toda la vida. Que lo arreglen y vuelva a funcionar como siempre», aseveró.

La plataforma en defensa del mercado, convocante de la protesta, respaldada por los principales partidos de la oposición, PA y PSOE, además de Ciudadanos y Podemos (que no cuenta con representación municipal), volvió a mostrar su rechazo a este proyecto.

«Vamos a luchar hasta el final para que el mercado siga siendo de todos». Así lo afirmó Rocío Palacios, secretaria general del PSOE sexitano. Palacios dejó claro que la unión de todos los almuñequeros es lo que logrará que este proyecto no salga adelante. «Pedimos un mercado moderno , pero público», aseveró, al tiempo que criticó las «operaciones oscuras» que, a su juicio, ha habido detrás de la decisión de derribar el actual edificio. Lamentó que en la futura gran superficie sólo se reserve un 11% par los comercios tradicionales y dijo, además, que es imposible que estos pequeños empresarios puedan competir con el gran hipermercado que habrá en las instalaciones.

En la misma línea se pronunció Beatriz González, de Ciudadanos, que dejó claro que no van a tirar la toalla y van a seguir defendiendo los intereses del pueblo. Algo en lo que coincidió con Mayka Ortega, de Podemos, que dejó claro que la lucha por la permanencia del mercado no es una lucha de partidos políticos, sino de todos los ciudadanos. «Sin vosotros esta lucha no seguirá», dijo Ortega a todos los que se habían congregado en la plaza a pesar del frío.

Compromiso ante notario

El líder del PA, Juan Carlos Benavides, lamentó que el mercado se esté dejando morir. «Esta mañana he pasado tres horas en el mercado contando a la gente que ha pasado por allí. Apenas ochenta personas. Poco tiene que ver con lo que se veía años atrás», aseguró, al tiempo que indicó que desde la llegada del PP al gobierno local, su formación advirtió de que se estaba fraguando la desaparición del mercado municipal. «Hace siete años vimos que algo se estaba tramando», indicó.

Lo que dejó claro Benavides, es que su intención, y la del resto de los partidos, es no poner fácil el derribo del edificio y menos aún la puesta en marcha de una gran superficie. De hecho, ante los presentes, propuso a los representantes del resto de partidos de la oposición que también defienden el mercado firmar ante notario un compromiso para que si en las próximas elecciones municipales, que se celebran el año que viene, tienen mayoría entre todos, se unan para revocar, siempre dentro de la legalidad, los permisos para la puesta en funcionamiento de la nueva superficie comercial. Confió en que de esta manera, los empresarios interesados en levantar estas instalaciones, se lo piensen dos veces, al saber que pueden tener dificultades.

Recordó, además, que su formación ha presentado un recurso contra el proyecto de construcción de la nueva superficie.

Los representantes de todos los partidos de la oposición y la plataforma en defensa del mercado mostraron, una vez más, que su postura es firme y clara. Su intención es luchar hasta el último aliento para que el mercado de toda la vida siga adelanta, adaptándose a los nuevos tiempos, mejorando y ofreciendo un mejor servicio, pero con una gestión pública y siendo un espacio en el que los pequeños comerciantes no tengan que competir con grandes superficies a las que no pueden enfrentarse en igualdad de condiciones.