Última aventura del programa de senderismo de Almuñécar con una ruta por la Axarquía malagueña
La propuesta llevará a los participantes por Comares, los Tajos del Pilarejo y la Mesa de Mazmúllar en una jornada de naturaleza e historia
Ideal
Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:19
El Programa de Senderismo Almuñécar 2025 se despide este mes con su última propuesta del calendario, con una cita que tendrá lugar el domingo 23 ... de noviembre, y que llevará a los participantes hasta la comarca de la Axarquía malagueña. Con esta salida se pone el broche final a una edición que ha reunido a cientos de aficionados a lo largo de 12 rutas pensadas para disfrutar del entorno natural y descubrir los paisajes de Málaga, Granada y Almería.
En esta despedida, los senderistas recorrerán Comares, los Tajos del Pilarejo y la Mesa de Mazmúllar, en un itinerario de dificultad media y una duración aproximada de 5 horas, que destaca tanto por la espectacularidad de sus vistas como por su interés histórico. El recorrido permitirá conocer enclaves tan singulares como las ruinas y el aljibe del siglo XIII, vestigios del pasado mozárabe de la zona.
Las inscripciones ya están abiertas en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar en los teléfonos 958 88 31 42 y 673 369 309.
