Última aventura del programa de senderismo de Almuñécar con una ruta por la Axarquía malagueña

El Programa de Senderismo Almuñécar 2025 se despide este mes con su última propuesta del calendario, con una cita que tendrá lugar el domingo 23 ... de noviembre, y que llevará a los participantes hasta la comarca de la Axarquía malagueña. Con esta salida se pone el broche final a una edición que ha reunido a cientos de aficionados a lo largo de 12 rutas pensadas para disfrutar del entorno natural y descubrir los paisajes de Málaga, Granada y Almería.

En esta despedida, los senderistas recorrerán Comares, los Tajos del Pilarejo y la Mesa de Mazmúllar, en un itinerario de dificultad media y una duración aproximada de 5 horas, que destaca tanto por la espectacularidad de sus vistas como por su interés histórico. El recorrido permitirá conocer enclaves tan singulares como las ruinas y el aljibe del siglo XIII, vestigios del pasado mozárabe de la zona.

Las inscripciones ya están abiertas en el Estadio Municipal «Francisco Bonet», de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar en los teléfonos 958 88 31 42 y 673 369 309.