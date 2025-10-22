La 'Tropical Championship' vuelve más fuerte que nunca: 700 atletas listos para conquistar Motril La tercera edición del evento de cross-training reunirá a deportistas de toda España los días 25 y 26 de octubre

Motril se prepara para vivir un fin de semana lleno de energía, deporte y espectáculo con la celebración de la tercera edición de la 'Tropical Championship 2025', una competición de cross-training que reunirá a casi 700 atletas de toda España, 200 más que en la pasada edición. La cita, organizada por Black Box Training con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, se celebrará el sábado 25 (mañana y tarde) y el domingo 26 de octubre (hasta las 16:00 horas) en distintos espacios deportivos del municipio.

El evento contará con pruebas de natación en la piscina municipal, que continuarán con un recorrido de carrera hasta el cerro de la Virgen de la Cabeza, además de desafíos de levantamiento de peso y resistencia en el Pabellón Municipal.

Las categorías abarcan todos los niveles —desde principiantes hasta élite— y equipos masculinos, femeninos y mixtos, con más de 7.000 euros en premios para los mejores clasificados.

Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde de Deportes del Ayuntamiento de Motril, ha destacado el enorme impacto que tendrá este evento en la ciudad: «Hablamos de casi 700 atletas que vendrán acompañados, comerán en nuestros bares, dormirán en nuestros hoteles y llenarán Motril de vida durante todo el fin de semana. Por eso hacemos un llamamiento a la hostelería local: esta gente come mucho y hay que recibirlos como se merecen».

Por su parte, los organizadores Darío Ruiz y Juan Molina han subrayado el crecimiento imparable de la competición: «La Tropical Championship no deja de superarse. Este año tendremos desde equipos de tres integrantes hasta competiciones individuales, con categorías desde scaled e intermedio hasta Rx y élite. Es un orgullo ver cómo cada edición Motril se consolida como una referencia nacional en el cross-training».

Finalmente, Manuel Cara, representante de ventas de KWS, empresa patrocinadora del evento, ha señalado: «KWS apuesta por un mundo más sostenible, con variedades agrícolas más resistentes, pero también por un estilo de vida saludable. Por eso, era imposible no apoyar un evento como este, que promueve el esfuerzo, la superación y los hábitos de vida activos».