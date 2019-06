Trinidad Herrera inicia «el mandato de los consensos» en Almuñécar

«Había que elegir entre susto o muerte». Con este dilema afrontó el concejal Paco Morgan, la constitución del nuevo Ayuntamiento de Almuñécar en la que el único voto de su formación, Adelante Andalucía (coalición de IU y Podemos) decidió la Alcaldía.

El apoyo de IU a su investidura permitió a la candidata popular Trinidad Herrera iniciar un tercer mandato como regidora, de la mano de Ciudadanos y Más Almuñécar con los que ha sellado un pacto de gobernabilidad.

En la oposición se queda el incombustible Juan Carlos Benavides, que a sus 65 años y pese a encabezar la lista más votada, la de Convergencia Andaluza, no gobernará el tercer municipio de la provincia. Le queda el consuelo de poder presumir de haber ganado ocho de diez elecciones municipales en Almuñécar. La de ayer fue la tercera vez que los pactos «antinatural», cómo él los llama, le han impedido gobernar.

Almuñécar llegaba al pleno de investidura con dos bloques diferenciados. Por un lado Partido Popular (seis concejales), Más Almuñécar (dos) y Ciudadanos (dos), aliados para formar gobierno y por otro Convergencia Andaluza (siete) y PSOE, sin pacto cerrado, según aseguraron, pero dispuestos a entenderse para conformar «un gobierno de progreso».

El voto de Paco Morgan, el concejal de Adelante Andalucía, desempató. Finalmente, fueron once votos para Trinidad Herrera y diez para la candidata del PSOE Rocío Palacios, que obtuvo el respaldo de Convergencia Andaluza.

Proponerse ella misma como alcaldesa, para tratar de sortear el veto de Morgan a Benavides, fue el último intento del PSOE para impedir «una prórroga de cuatro años para el gobierno que ha paralizado» Almuñécar. Con esta maniobra, respaldada por CA, Palacios obligó también al candidato de Adelante Andalucía a retratarse y elegir a una alcaldesa del PP antes que a una socialista, lo que Podemos Andalucía censuró.

«Salud democrática»

Pero Morgan lo tenía clarísimo y votó al PP sin complejos, pese a asegurar que es «el partido más corrupto de España». El edil de Adelante Andalucía insistió en la teoría del mal menor para Almuñécar y apeló a la «salud democrática» como motivo para evitar un gobierno del partido de Benavides.

«Hay un proyecto con el que tenemos una oposición frontal y que si vuelve al gobierno pondría en peligro la hacienda municipal, la agricultura y la propia convivencia en Almuñécar», aseveró Morgan.

«Que prescriba un delito no vuelve inocente al delincuente, sólo impide que la justicia pueda actuar contra el», insistió el edil de Adelante Andalucía. «Yo el lunes vuelvo a mi escuela y espero haber hecho lo mejor por este pueblo», concluyó.

Un apoyo que agradecieron los portavoces de los tres partidos socios de gobierno, que realizaron discursos centrados en la necesidad de tender puentes en este nuevo mandato y acatar la voluntad de diálogo que han expresado las urnas.

Así, la portavoz de Ciudadanos, Beatriz González, recordó que el fragmentado panorama poselectoral les dejó una difícil tarea y que están obligados a entenderse.

González justificó su decisión de apoyar al gobierno de Trinidad Herrera «que ha tenido luces y sombras» por su convencimiento de que tienen «propósito de enmienda y diálogo y van a hacer un buen trabajo». Según Ciudadanos, tres palabras marcarán el mandato: Trabajo, diálogo y transparencia.

Los grandes retos

En la misma línea, el líder de Más Almuñécar, Javier García, remarcó la necesidad de llegar a acuerdos para sacar adelante los tres grandes retos en los que coincidieron los partidos del gobierno: la solución definitiva del mercado municipal, la aprobación del nuevo PGOU y la lucha por las canalizaciones de la presa de Rules.

García agradeció su trabajo a todo el equipo de Más y tuvo una mención especial para la exconcejal de Cultura Olga Ruano, que no repite este mandato. «Será difícil mantener el listón alto que ha dejado» en el área de Cultura, que ahora asume el popular Alberto Manuel Gilabert.

Menos conciliadora fue la intervención de la socialista Rocío Palacios que dio estopa al gobierno de Herrera caracterizado por «la paralización y por gobernar de espaldas a los ciudadanos» y lamentó que el acuerdo con Cs, Más Almuñécar e Izquierda unida le de una prórroga de cuatro años que a su juicio no se merece.

Palacios pidió el voto de las fuerzas progresistas «para sacar a Almuñécar del letargo». «Pido el apoyo de todos los que están en contra de la subida del IBI, las privatizaciones y la paralización de Almuñécar», insistió.

Y a pesar de que repitieron que no tenían un pacto cerrado, la socialista logró ese apoyo en el pleno de investidura, sin condiciones, por parte de CA. Lo anunció el portavoz de la formación, Ángel Ortega, que se ganó el aplauso y los bravos de los suyos. El líder de CA, Juan Carlos Benavides, no pronunció ni una palabra más allá de un pequeño discurso institucional como presidente de la mesa de edad en el que apeló necesidad proteger democracia y los intereses públicos y pasar página de la confrontación. En el debate político no entró. Pero ahí estuvo al quite Ortega que, emocionado, pronunció un encendido discurso en defensa de su líder frente a los argumentos «orquestados por los de siempre, las acusaciones tendenciosas y las denuncias que una y otra vez se han quedado en nada».

«Fariseos»

Ortega devolvió la pelota a Adelante Almuñécar, que les había incluido entre los partidos corruptos de España, llamándoles «fariseos que van de íntegros y demócratas y que tienen condenas por construir en la vega».

«¡Mentiroso!». «¡Verdad!». Gritaban unos y otros desde el público. Ortega fue también tajante al asegurar que usan «la coartada del antibenavidismo» cuando en realidad prefieren al PP «que les ha servido para seguir con sus chanchullos, cambalaches y agencia de colocación».

Ortega recriminó al PP que vaya a gobernar por tercera vez habiendo ganado solo unas elecciones en Almuñécar y denunció que la ley electoral permita «estos pactos extraños» en lugar de una segunda vuelta. «Será una mayoría legal pero no es legítima», aseveró.

Por su parte, la alcaldesa tuvo una primera intervención más política en la que defendió la legalidad y legitimidad de su pacto. «Este no es un pacto de perdedores, la perdedora es usted que sacado los peores resultados de la historia del PSOE», dijo a Rocío Palacios. También cuestionó el «falso progresismo» de su alianza con CA. «Siembran odio. No confundan tranquilidad con inactividad», advirtió Herrera.

La alcaldesa asumió con la cabeza alta la gestión del PP a pesar de que no eludió la autocrítica. Así se mostró dispuesta a mejorar lo bueno que han hecho y a corregir los errores. Ya con la vara de mando, en su segunda intervención convertida en alcaldesa, Herrera pronunció un discurso dedicado a tender puentes y en el que destacó la necesidad de acuerdos para sacar adelante los proyectos clave destinados a crear riqueza en Almuñécar.

«Primará el diálogo y el entendimiento por encima de la confrontación y el enrarecimiento de la vida política», dijo Herrera, invitando a poner el interés de Almuñécar por encima de los partidistas o particulares. «No podemos fallar en la búsqueda de acuerdos, esta será la legislatura de los grandes consensos», sentenció.