Transgourmet abre en Motril una nueva gasolinera GM Oil

Transgourmet Ibérica ha inaugurado en Motril una gasolinera GM Oil, la número 29 en España, que le ha supuesto a la empresa una inversión de 500.000 euros.

La nueva estación, ubicada en la calle Santo Domingo, S/N, cuenta con dos surtidores y ocho mangueras de suministro, que ofrecen dos tipos de carburante: gasolina sin plomo 95 y diésel. Además, dispone de un punto de recarga para vehículos eléctricos, en línea con el compromiso de Transgourmet con la transición energética y la lucha contra el cambio climático, según han informado en nota de prensa.

Esta gasolinera es la primera que la compañía inaugura en 2025. Las GM Oil están ubicadas junto a los centros GM Cash y están abiertas a todos los públicos. El pago se realiza directamente en el surtidor, evitando la entrada al establecimiento y sin ningún trámite previo. Son estaciones de autoservicio y ofrecen carburante de calidad a precios competitivos, cumpliendo con las especificaciones marcadas por las directivas europeas.

En total, Transgourmet cuenta con 29 estaciones de servicio distribuidas en 11 comunidades autónomas: Catalunya (11), Comunidad Valenciana (6), Andalucía (2), Canarias (2), Región de Murcia (2), Baleares (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (1), Comunidad Foral de Navarra (1), La Rioja (1) y País Vasco (1).