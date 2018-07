Torrenueva se va de fiesta al oasis de la playa

Las fiestas en honor a la Virgen del Carmen ya pasaron pero en Torrenueva siguen las ganas de fiesta. Por ello la asociación Torrenueva Joven,formada por más de 40 socios, instaló su barra el uno de los oasis de la playa en Torrenueva para animar la noche del sábado.

¿El motivo de esta fiesta? Que es verano, que pueden y que quieren divertirse. Hasta mil personas suelen reunirse en estas fiestas, según explica Oscar Barrio, uno de los miembros de la asociación organizadora.

Mario Alcalde, conocido en el pueblo como Mario'El Malagueño', aseguraba sentirse orgulloso de que la gente del pueblo acudiera año a año a la cita en el oasis.

Y no solo son lugareños los que viven esta fiesta sino que los turistas también la disfrutan. «Esto me encanta, yo soy de Sevilla y esto no pasa en las grandes ciudades. El ambiente es genial porque todos se conocen y hay muy buen rollo«, comentaba Blasy Ramos una chica que veranea en Torrenueva.

La fiesta se estiró hasta bien entrada la noche. Hasta las tres el grupo Kassia animó la playa con sus versiones de los clásicos del rock.

La próxima fiesta será el 11 de agosto en el mismo lugar: el oasis junto a la plaza de la iglesia. ¿Vas a perdértela?