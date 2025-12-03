Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Nao Victoria atracada en el puerto de Motril.

La Nao Victoria atracada en el puerto de Motril. Javier Martín

Un tesoro de madera atracado en el puerto de Motril

La réplica de la histórica Nao Victoria abre sus cubiertas al público para mostrar cómo era la vida marinera en el siglo XVI

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:37

En el Muelle de Poniente del puerto de Motril se encuentra atracada una embarcación que, a primera vista, parece sacada de otra época. Sus velas ... blancas que permanecen recogidas se levantan como gigantes dormidos, y su casco de madera pulida refleja la historia de siglos de navegación. Es la Nao Victoria, una réplica del barco que, en el siglo XVI, logró completar la primera vuelta al mundo, un hito histórico que marcó el inicio de la globalización marítima y de la conexión entre los distintos continentes.

