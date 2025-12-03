Un tesoro de madera atracado en el puerto de Motril

En el Muelle de Poniente del puerto de Motril se encuentra atracada una embarcación que, a primera vista, parece sacada de otra época. Sus velas ... blancas que permanecen recogidas se levantan como gigantes dormidos, y su casco de madera pulida refleja la historia de siglos de navegación. Es la Nao Victoria, una réplica del barco que, en el siglo XVI, logró completar la primera vuelta al mundo, un hito histórico que marcó el inicio de la globalización marítima y de la conexión entre los distintos continentes.

A bordo de esta joya flotante se encuentra Gonzalo Nogales, marinero de puente, cuya labor es mantener viva la memoria de aquellos que, hace más de 500 años, se atrevieron a surcar los océanos desconocidos. Según explica, tienen un equipo reducido, apenas diez personas en la actualidad, aunque la tripulación normalmente suele ser de trece o catorce. Cinco de ellos son profesionales, y el resto son voluntarios. Cada uno tiene un papel que cumplir para que el barco funcione y, al mismo tiempo, para poder mostrar la historia a quienes les visitan.

Construida en 1992 para la Exposición Universal de Sevilla, es un barco único. «Está hecho completamente de madera, excepto los mástiles, que son de hierro. Esto es para soportar el peso y reducir el mantenimiento, porque si fueran de madera necesitarían un cuidado constante y mucho más trabajo. Aun así, el barco requiere un mantenimiento diario y constante», añade Gonzalo, mientras señala las vergas y cabos que cuelgan de los mástiles de la navegación.

La Victoria zarpó con 42 marineros a bordo bajo el mando del capitán Fernando de Magallanes. Tras su fallecimiento en Filipinas, Juan Sebastián Elcano, entonces primer oficial, tomó el mando y completó la histórica travesía de regreso a España.

Según cuenta Gonzalo, para hacerse una idea de lo complicado que fue aquel desafío, basta con comparar las condiciones de entonces con las actuales: hoy, con apenas diez personas, la convivencia y el trabajo en equipo son todo un reto.

En el siglo XVI, los marineros dormían en la cubierta, soportando tempestades, calores abrasadores y lluvias persistentes, sin ninguna de las comodidades que los tripulantes tienen ahora a bordo, como catres, duchas o baños.

La misma tarea de antaño

Cada jornada de navegación sigue un esquema parecido al de la época. La tripulación se organiza en guardias de cuatro horas, se realizan maniobras manuales de cabos y vergas, y se mantiene el barco en perfecto estado. «Todo es manual, no tenemos cabrestantes automáticos ni sistemas modernos, es todo físico».

Además de navegar, funciona como museo flotante. Los visitantes pueden recorrer la cubierta principal y la bodega, explorando utensilios, cabos y otros elementos que recrean la vida diaria de los marineros de antaño. «Mostramos tanto la historia de la embarcación como la experiencia de navegar en ella. Queremos que comprendan cómo era la vida en aquella época y cómo es ahora mantener un barco de estas características», explica. Los visitantes pueden escanear códigos QR con audioguías y hacer preguntas a la tripulación.

El museo abre de 10.00 horas a 18.30 horas y las entradas son accesibles: siete euros para adultos, cuatro para niños de 5 a 10 años, y gratis para menores de cuatro. La acogida por parte del público de la Costa granadina ha sido excelente. «Nos han recibido muy bien. No es la primera vez que venimos a este puerto, que consideramos un puerto amigo», añade el marinero.

Durante el verano, ha recorrido el norte de Europa, visitando Inglaterra, Alemania y participando en festivales marítimos en Ámsterdam y Bremerhaven, donde se reúnen cientos de barcos antiguos, réplicas de los navíos históricos. «Nos recuerdan la importancia de preservar estas navegaciones y mantener viva su historia», cuenta el marinero.

Pero su encanto no reside únicamente en su madera y sus velas. Las cuerdas gastadas por el tiempo, las tablas del casco que crujen con el movimiento del mar, los instrumentos de navegación que recuerdan los métodos de los antiguos marineros. «Nuestro objetivo es que sientan la conexión con aquellos hombres que hicieron posible la primera vuelta al mundo», concluye Nogales.

La Nao Victoria se balancea suavemente sobre el agua, lista para zarpar hacia Cartagena el próximo lunes.