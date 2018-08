El temporal provoca una vez más la 'desaparición' de la playa de Poniente

Parte la playa de Poniente volvió a 'desaparecer' este domingo. La imagen del enorme charco que se ha formado en numerosas ocasiones en la arena se ha repetido este fin de semana. La presidenta de la asociación de vecinos de Santa Adela, Lidea López Jiménez, asegura que están cansados pero reconoce que lo ocurrido no les sorprende. «Mientras que no se ponga una solución definitiva, esto no va a dejar de suceder», asevera.

Desde el Ayuntamiento de Motril, la teniente alcalde responsable del área de Playas, Alicia Crespo, afirma que siguen en «la lucha» de los espigones y reconoce que mientras que esto no se consiga se van a seguir dando situaciones como la de este fin de semana.

Los vecinos, además, se muestran contrarios a los trasvases de arena que se hacen a Playa Granada y critican la intervención realizada por el Consistorio este domingo llevando excavadoras hasta la zona. Lidia López afirma que dejaron montículos de arena que impedían que la gente se pudiera acercar a la orilla, en una jornada en la que la playa estaba llena de personas.

Alicia Crespo explica que se tomó la decisión de actuar el domingo porque la previsión era que ayer el tiempo fuera aún peor. Indica que lo que sucedió el fin de semana es que el temporal tapó la rambla y que tenían que dejarla despejada porque si no la situación del lunes habría sido aún más complicada. «Vamos a estar con las excavadoras preparadas por si es necesario volver a actuar», asegura la teniente de alcalde, que insiste en que los problemas del fin de semana se han solucionado y en que desde su Administración hacen todo lo posible para que la zona esté en las mejores condiciones a pesar de las dificultades.

Sin embargo, para los residentes en la zona no es suficiente. La presidenta de la asociación de vecinos de Santa Adela, insiste en que lo que quieren es una actuación que consiga evitar que la imagen de al playa inundada sea recurrente. «Si no se actúa, en poco tiempo volveremos a ver la playa en esta misma situación», asevera, al tiempo en que insiste en que todos los que viven en la zona tenían claro que en cuenta soplara el levante iba ocurrir lo que finalmente sucedió.

Ayer por la mañana, a primera hora, el charco aún seguía presente en la zona poniendo muy complicado a los vecinos disfrutar de la playa. No obstante, a última hora la teniente de alcalde Alicia Crespo aseguraba que todo había vuelto a la normalidad. Eso sí, no descartan que la imagen con la que se desperataron los vecinos el domingo pueda volver a repetirse en los próximos días si continúa el temporal de levante. En ese caso, las máquinas tendrán que volver a pisar la arena, y los residentes en la zona sufrirán, una vez más, las consecuencias de la 'desaparición' de su playa.