Susto en el centro de Motril por un desprendimiento: bomberos y Policía Local aseguran la zona

Un importante desprendimiento en la fachada de un edificio en la calle Catalanes de Motril ha obligado a cortar tanto el tráfico como parte de ... la acera derecha de esta céntrica calle.

El incidente se ha producido en torno a las 12.00 del mediodía, según ha confirmado la Policía Local de Motril, que ha intervenido junto a los Bomberos de la ciudad para asegurar la zona.

Frente a la puerta antigua del edificio se observan aun los numerosos cascotes y trozos de cornisa que están sobre la acera. Según ha podido conocer este periódico, los bomberos han tenido que derribar parte del muro superior para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad del inmueble mientras los agentes de la Policía Local han procedido a precintar la calle con vallas y cintas de seguridad.

Durante las labores de intervención, varios vecinos y viandantes se han mostrado sorprendidos tras ver el desprendimiento. Algunos se acercaban con cautela para preguntar a los agentes si podían pasar por la acera de enfrente, la que no presenta daños.

La acera afectada permanecerá totalmente cortada al paso hasta que se retiren los escombros.

La Policía Local ha informado de que una máquina excavadora se desplazará en las próximas horas para proceder a la retirada del material que permanece aún en la calzada. Mientras tanto el tráfico de vehículos permanecerá cortado en todo el tramo de la calle.

Afortunadamente, no se han registrado heridos, según informan los agentes.