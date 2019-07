«Susana Peña y Daniel Ortega (Andalucía Por Sí) se han ido poco antes de ser expulsados» Los tres concejales, aún de Andalucía Por Sí, en el último pleno del Ayuntamiento de Motril / JAVIER MARTÍN Es la respuesta del partido, después de que los dos concejales anunciaran ayer que se van al grupo de no adscritos REBECA ALCÁNTARA Motril Martes, 30 julio 2019, 12:50

Andalucía Por Sí ha asegurado hoy en un comunicado que el pasado martes 23 se les comunicó a los concejales SusanaPeña y Daniel Ortega la suspensión cautelar de militancia y la apertura de un expediente de expulsión en el que tenían 1quince días para presentar alegaciones. «Los Estatutos de Andalucía Por Sí son muy claros, y han sido aplicados en el caso de los dos concejales de Motril», afirman.

Hay que recordar que los dos concejales anunciaron ayer que pasaban al grupo de no adscritos y consideraron que no se habían respetado sus derechos, además aseguraron que no les habían mantenido informados y criticaron al actual portavoz del partido en Motril, David Martín.

Aseguran, asimismo, que el acuerdo adoptado por la Coordinadora Nacional les fue comunicado el mismo 23 de julio a los dos concejales, amparado en un informe en «el que se recoge un encuentro de dos miembros de la propia Coordinadora de AxSí con ellos y en el que ambos reconocen abiertamente que cerraron un acuerdo con la exalcaldesa Flor Almón a espaldas de su partido y de sus compañeros. Susana y Daniel hablan abiertamente de que ellos se han presentado como candidatos para gobernar, y daba igual con quién. En el caso de Susana Peña, ésta señala que mantiene contactos fluidos con Flor Almón en los que se plantea la posibilidad en poco tiempo de una moción de censura con la actual alcaldesa y contando con los votos de los hermanos Escámez«.

Para el Coordinador de Organización de Andalucía Por Sí, Jesús Plaza, «Peña y Ortega dejaron claro desde el principio que su único interés es participar del Gobierno de la ciudad, sin importarles la postura de su Partido, ni la de sus compañeros, afirmando que su intención era convencerles a posteriori una vez firmado ya el acuerdo en casa de Flor Almón con PSOE, IU-Equo y el Partido de los Escámez».

«Entendemos que abandonen AxSí, pero sus argumentos no pueden sostenerse, ya que hablan de falta de información, cuando ellos cierran un acuerdo a espaldas de su propia organización, o de sueldos y liberaciones, cuando desde antes incluso de comenzar el mandato ya teníamos claro que no teníamos un grupo municipal de tres concejales, por eso David Martín sigue trabajando en la fábrica y no está liberado por el Ayuntamiento«, continua Jesús Plaza.

Por último, el responsable nacional de organización de Andalucía Por Sí concluye, «desde ahora Peña y Ortega pasan a ser concejales no adscritos, no forman grupo, y según el acuerdo anti transfuguismo firmado tanto por PSOE como el PP, los no adscritos no pueden firmar mociones de censura, ni formar parte de los Gobiernos municipales, circunstancias que en caso de darse nuestra organización pondrá en conocimiento de la Mesa del Pacto Antitransfuguismo».