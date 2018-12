Los supervivientes de la antigua N-323 se reinventan para salvar sus negocios

En mayo de 2009, el entonces ministro de Fomento José Blanco cortaba la cinta del tramo Ízbor-Vélez de la A-44. Granada y la Costa estaban por fin más cerca. Veinte años llevaban esperando los granadinos ver esta autovía terminada. Para la mayoría supuso una alegría, pero en la N-323, carretera que hasta entonces se había utilizado para llegar hasta Motril, los propietarios de los negocios se echaban a temblar. En aquella primavera de hace ya casi una década los más agoreros preveían pérdidas de hasta el 80%. Ahora, hay muchos que han cerrado sus puertas, pero otros tantos han resistido, se han adaptado a la nueva situación y continúan siendo lugar de parada para los nostálgicos de aquel viaje infinito a la playa y para otros tantos a los que no les importa desviarse un poco de su camino.

«Los primeros años se notó, pero con el tiempo todo se ha ido reestructurando». Así lo afirma Carolina Esteban, que trabaja en el Museo del Aceite de Vélez. La joven está esperando a un grupo de visitantes que quieren conocer este centro. Ahora hay más viajes organizados, muchos de escolares. «Nosotros seguimos aquí, es cuestión de adaptarse», asegura. A pesar de que llueve, un grupo de una treintena de personas llega al museo antes de que continuemos el camino por esta Nacional.

Al lado está el restaurante El Río, que no ha tenido la misma suerte. Persianas bajadas y cancelas cerradas desde hace algún tiempo. El negocio cambió de manos después de que la autovía ya estuviera funcionando y no remontó.

No es el único que ha echado el candado para siempre. El viajero que opta por la N-323 en dirección Motril ya no puede parar a desayunar en el 'Azud de Vélez', uno de los primeros negocios en abrir en esa ruta en 1977. El letrero aún está colocado, pero hace más de seis años que no se sirven cafés ni pestiños en esa barra.

Otros, como La Brasa, que además de restaurante es también hotel, sí han sobrevivido al desafío que supone esa tan deseada A-44. Jorge Ruiz es el gerente de este negocio familiar que comenzó a funcionar a finales de los setenta. Reconoce que la apertura de la autovía provocó cambios y que muchos negocios no aguantaron aquel chaparrón. Los coches llenos de familias yendo y viniendo, o los camioneros, dejaron de pasar por aquella carretera que los más jóvenes ya casi ni recuerdan. Ruiz indica que al principio se notó mucho, pero que hasta el momento han tenido la fortuna de que no se haya abierto ningún área de servicio en la autovía. Gracias a eso la gente se desvía si quiere parar a comer e incluso a echar gasolina.

El gerente de La Brasa explica, además, que ha sido necesaria una reconversión. «Hemos tenido que evolucionar. Transformarnos y adaptarnos a las nuevas necesidades», señala. Ampliaron sus salones y enfocaron, parte del negocio, a las celebraciones. Además, apunta que también hay mucho cliente de fin de semana. El perfil de las personas que paran en el restaurante ha cambiado, pero sigue funcionando.

Eso sí, Jorge Ruiz advierte de que al caer la noche la imagen en esta zona es casi desoladora. «Por la noche esto está muerto, hay algunos que a las ocho de la tarde cierran porque no interesa seguir abierto», indica. En su caso, al tener hotel, sí que se mantienen funcionando cuando cae el sol.

En este cambio, como en casi todo el vida, estos casi diez años no han sido iguales para todos. Unos no aguantaron, otros se transformaron, y en el caso de El Surtidor, Andrés Castillo, su propietario, asegura que apenas notaron el cambio. «La crisis nos afectó más que la autovía», afirma, al tiempo que se muestra convencido de que su apuesta por la calidad ha dado frutos. «Nuestros menús no son los más baratos, aun así la gente viene, porque buscan calidad y buen servicio», señala.

Castillo es de los que ve el vaso medio lleno. De hecho, dice que muchos de sus clientes, sobre todos los de más edad, prefieren ir ahora al restaurante que antes de que estuviera abierta la autovía. «Antes había mucho tráfico, pasaban muchos caminos, y eso a alguna gente le daba mucho respeto. Además, los fines de semana, sobre todo en verano, había muchas colas. Muchos que antes no venían, ahora lo hacen», relata. Se muestra convencido de que el secreto para seguir con vida a pesar de los cambios está en «haber hecho las cosas bien». «22 años llevo al frente del negocio. Siempre lo dije, lo importante era hacerlo bien», reitera.

Y entre este ir y venir de negocios, hay hasta quien decide apostar por la N-323 justo ahora, cuando el flujo de coches es mucho menor. Es el caso de Francisco Gutiérrez, gerente de una de las gasolineras que hay en la carretera. La estación de servicio cerró hace años, con su anterior propietario. Hace un año y medio Gutiérrez decidió ponerse al frente de la gerencia. Aún está en proceso de captación de clientes, afirma, pero considera que es una vía que «sigue estando viva». Es, además del gerente de este negocio, el alcalde de Vélez de Benaudalla, y tiene en la mente muchas ideas para revitalizar este camino más largo pero también más bello.

Precisamente esa belleza imponente que se revive al pasar por esa carretera, igual que se reviven los recuerdos de tantos viajes en el asiento de atrás de un coche aún sin aire acondicionado, la aprovechan ahora los deportistas. Para los ciclistas, por ejemplo, se ha convertido en una vía ideal y es raro no cruzarse con unos cuantos, sobre todo cuando el tiempo acompaña, que por aquí es la mayor parte del año.

En esa vieja carretera llegó a construirse incluso un mirador para los quisieran hacer una parada a contemplar el Guadalfeo, las montañas o el viaducto de la A-44. Aquella gran explanada acondicionada con barandillas y bancos a la altura de Ízbor desapareció engullida por la tierra y la maleza. Y lo que queda sólo es un recuerdo de lo que pudo ser. Pero en esa misma N-323 todavía hay unos cuantos que siguen luchando cada día para mantener con vida sus negocios y la ruta. Una década después, los supervivientes pueden mirar de frente a una autovía que no ha conseguido hacerles sombra.