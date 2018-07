La suciedad sigue en las playas de Salobreña, mientras buscan el origen

Los vecinos de Salobreña siguen preocupados por la suciedad del agua. Una capa de mugre continúa cubriendo parte del litoral sin que por el momento esté claro cuál es el origen. Desde la asociación Playas de Salobreña, su vicepresidenta, Almudena García, afirma que es consciente de que las administraciones están trabajando para buscar una solución, pero considera que hay que hacer algo más. Deja claro que lo último que quiere su entidad es perjudicar a la costa de Salobreña, sino más bien todo lo contrario, que se solucione por fin una realidad que vienen denunciando desde hace años y que en lugar de mejorar ha empeorado. Ayuntamiento, Mancomunidad y Delegación de Medio Ambiente están estudiando la situación, pero los vecinos están cansados.

La entidad no es la única que expresa su malestar. Juan Ramón, un vecino de la zona, asegura que desde la semana pasada, a diario, aparece esta mancha en la playa que impide que los bañistas se atrevan a entrar en el agua y que hace poco apetecible bajar a disfrutar de la playa. Otro residente en la zona asegura que a diario hay vertidos de suciedad en las playas y que éstos causan malos olores. Señalan que las imágenes hablan por sí solas y que no se puede ocultar que hay un problema real en la playa.

Quejas

La vicepresidenta de la asociación Playas de Salobreña indica que el asunto ya ha sido puesto en conocimiento de Medio Ambiente y del Ayuntamiento y que le consta que se está trabajando para depurar responsabilidades, pero creen que es necesario dar un paso más. Además, García se pregunta por qué los informes que a diario se realizan para conocer la calidad del agua no se hacen públicos. «Sería una forma de tranquilizar a la gente, de demostrar que a pesar de la suciedad no hay ningún peligro para el baño», afirma la vecina, que insiste en que son conscientes de que esta situación puede ser negativa para el turismo y recalca que desde su entidad quieren una solución para que esta mala imagen de las playas no siga siendo la tónica de todo el verano.

Almudena García apunta que «sospechan» que parte de este vertido puede venir de los vertidos de una fábrica cercana, aunque no tienen la certeza de ello. Tampoco descartan que pueda haber algún colector que haya sido manipulado y esté trayendo esta suciedad. En cualquier caso, indica que son las administraciones competentes las que tienen que aclarar qué sucede.

Sin fallos en la depuradora

Desde la Mancomunidad de la Costa Tropical, su presidente, Sergio García, explica que en los sistemas de control de la EDAR (Estación de Aguas Residuales) de Salobreña no se ha registrado ningún fallo. Es más, afirma que además de analizar los resultados de los controles técnicos, para estar más seguros, han recorrido a pie toda la instalación por si se les había escapado algún detalle y tampoco han detectado ninguna anomalía. «Todos los análisis confirman que no hay fallos en el sistema de depuración», asevera. «Hemos ido punto por punto para ver si hay alguna manipulación y no se ha detectado nada», insiste. Eso sí, García reconoce que el problema existe y deja claro que van a seguir trabajando porque nunca se puede descartar que haya algún problema que no hayan visto en estas primeras inspecciones.

El presidente de la Mancomunidad reconoce que no se puede obviar que hay suciedad en el agua y asegura que tanto ellos como el Ayuntamiento de Salobreña y la Delegación de Medio Ambiente llevan días trabajando para dar con la tecla y solucionar un problema que se alarga ya en el tiempo.

Desde Medio Ambiente no aclaran en qué están consistiendo los trabajos ni si hay alguna pista acerca del motivo que puede estar provocando la aparición de estas capas de mugre en la costa. El Consistorio de Salobreña sólo apunta que se hacen análisis de la calidad del agua a diario. Ninguna de las partes precisa a qué puede estar detrás de esa incómoda suciedad que se ha instalado este verano en las playas del municipio.

El problema de la suciedad en esta zona del litoral no es nuevo. La vicepresidenta de la asociación Playas de Salobreña asegura que no es el primer verano que denuncian en el Ayuntamiento la situación y que incluso en invierno aparece suciedad en algunas zonas. No obstante, Almudena García sí reconoce que este año la cosa ha ido a peor. «No sabemos si es por los colectores, por el vertido de alguna fábrica o por los invernaderos. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que Salobreña necesita que se tomen medidas. Es cierto que están trabajando, pero quizás no se está haciendo lo suficiente», asevera.

Mientras se encuentra el origen de la suciedad, vecinos y visitantes se enfrentan casi a diario a un compañero de baño poco agradable que hace que la idea de darse un chapuzón resulte menos apetecible de lo deseado en esta época del año. Hoy arranca el mes vacacional por excelencia en nuestro país, pero en esta parte de la costa granadina se mira con recelo al mar.