La suciedad da un respiro a los bañistas en Salobreña

La suciedad dio ayer un respiro a los visitantes de las playas de Salobreña. Tras varios días en los que los bañistas apenas habían podido entrar en el agua debido al a capa de mugre que cubría gran parte del litoral, por fin la imagen cambió al menos un poco. Los visitantes contaban que llevaban días sin zambullirse en el mar debido a los residuos que había en las inmediaciones de la orilla. Algunos aseguraban ayer que la situación no había sido tan mala en años anteriores en la localidad y reconocían que esas manchas de mugre «molestan a cualquiera».

Una bañista que veranea en la localidad de la Costa desde hace tres años lamentaba que durante los días que llevaba en la playa no había visto a ningún barco de recogida de residuos pasar por la costa para ayudar a limpiar parte de los desperdicios. «Otros ayuntamientos ofrecen este servicio de recogida, pero en Salobreña yo al menos no lo he visto», aseveró.

Hay otras personas, no obstante, que se lo toman con filosofía. Es el caso de una vecina de Salobreña que reconocía que los residuos «van y vienen», pero aseguraba que igualmente se puede disfrutar tomando el sol.

Por su parte, los socorristeis que se encargan de velar por la seguridad de los bañistas apuntaban que es posible que esta llegada de basura se deba a las mareas y se referían en concreto al caso de La Guardia, una de las playas más afectadas por esta situación. «La playa de La Guardia está rodeada de acantilados y los vientos de poniente hacen que las mareas se muevan y choquen con las rocas de los acantilados. Como resultado, a la orilla vienen los sedimentos y la suciedad de esos acantilados», explicaba uno de los encargados de la vigilancia.

Es más, este socorrista contradecía lo que denunciaba este miércoles la Asociación Playas de Salobreña sobre el análisis de los residuos que aparecen en la playa. Indicaba que las muestras se estudian periódicamente y que no hay peligro para los bañistas.

Hay que recordad que esta entidad aseguró a IDEAL que estaba estudiando llevar el caso a instancias europeas, al considerar que ni el Ayuntamiento ni la Consejería de Medio Ambiente están poniendo los medios suficientes para reducir la suciedad del agua.