La gestora valla el bloque de Salobreña del que cayó una menor para evitar desgracias

Salobreña Jueves, 8 agosto 2019, 01:13

El Ayuntamiento de Salobreña logra que la propietaria del edificio por el que se cayó una menor de 15 años el pasado 17 de julio refuerce la seguridad en los accesos a la estructura. La alcaldesa del municipio, María Eugenia Rufino, requirió a la empresa que vallara la parte trasera del bloque y en menos de un mes los propietarios han blindado el único punto débil por el que la chica entró en el edificio y accedió a la segunda planta antes de precipitarse al vacío y sufrir traumatismos graves.

Tras el accidente, los técnicos municipales realizaron una inspección del lugar y, aunque la parte colindante con la vía pública si estaba cercada, solicitaron que se clausurara por completo el edificio para evitar desgracias mayores. «Se ha vallado toda la parte trasera y se ha quitado parte de la vegetación de las fincas colindantes por los que la joven accedió al recinto para hacerlo más seguro», explicó a este medio Francisco Morejón, arquitecto municipal.

Hasta que se ha terminado de 'blindar' el edificio con los nuevos alambres, la zona ha estado precintada con un cordón de seguridad de la Policía Local. El área de urbanismo del Consistorio se habría hecho cargo de la tarea de clausurar el bloque si hubieran obtenido una respuesta negativa por parte de la empresa.

Después del accidente, los agentes locales de Salobreña patrullaron e intensificaron la vigilancia en la zona para evitar el efecto llamada en otros jóvenes y asegurarse de que ningún otro chaval se colaba en la estructura poniendo en peligro su integridad física.

A la policía le preocupó que el morbo que suscita este tipo de incidentes hiciera que más jóvenes accedieran a la estructura. Se desconoce si el edificio era un lugar de reunión de la juventud.

El Ayuntamiento considera que el incidente no llegará a mayores, pero mantiene que, en el caso de ser necesario, se depuraran las responsabilidades administrativas que procedan. El Consistorio apuntó que, aunque la parcela no estaba del todo clausurada, la menor no debería de haber irrumpido en la propiedad.

La estructura del bloque está terminada, sin embargo las obras se paralizaron hace un tiempo y no se prevé que se reanuden pronto. De cualquier modo, si la empresa retoma las obras se controlará, como en cualquier tipo de actuación, que cumplen con la normativa y el plan de seguridad. El Ayuntamiento verificará la dirección de la obra, es decir el plan del desarrollo de la obra desde el punto de vista de los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, así como el resto de tipos de autorizaciones preceptivas y las licencias de obras municipal.

La menor de 15 años fue trasladada la noche del 17 de julio al Hospital de Motril tras caer desde una altura aproximada de dos plantas cuando se encontraba jugando en un edificio en obras de Salobreña. Al parecer, la niña estaba con un amigo cuando dio un paso en falso y cayó al suelo.

Según apuntó el Ayuntamiento, el edificio lleva abandonada algo más de diez años. Los hechos ocurrieron sobre las 22.50 horas en la avenida de Andalucía de la localidad de la Costa y fue un testigo ocular el que alertó a través de una llamada al 112.

Desde los servicios de emergencias apuntaron que aunque en principio parecía estar herida de carácter leve, la adolescente tuvo que ser trasladada al centro hospitalario para ser atendida por las heridas de gravedad.