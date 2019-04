Un 'sketch' del programa La Resistencia sobre el barrio de Huerta Carrasco provoca indignación en Motril Fotograma del programa durante el 'sketch' sobre Huerta Carrasco. / IDEAL La alcaldesa Flor Almón, Ciudadanos y el Partido Popular exigen respeto y disculpas al programa de Movistar por la «burla» y la «humillación» MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 24 abril 2019, 18:20

Un skecth humorístico en el espacio televisivo 'No tiene rincón malo España' dentro del programa La Resistencia de Movistar+ ha provocado la indignación de los representantes políticos de la ciudad, que han exigido al programa que lo retire y pida disculpas. En el vídeo, que se está haciendo viral y rueda hoy de whatsapp en whatsapp en Motril, se muestran imágenes del barrio deprimido de Huerta Carrasco, a través del Google map mientras un colaborador del programa realiza comentarios jocosos.

«El centro neurálgico de Motril, aquí se toman todas las decisiones financieras«, señala el colaborador, mientras el presentador, David Broncano contesta »Sí, sí, el ágora«. »Esto es precioso, esto es una bomba«, continúan. »Aquí han montado un coworking«, continúan en referencia a un grupo de vecinos reunidos en la calle, mientras el presentador se parte de risa y el público aplaude.

En otro momento del recorrido virtual por el barrio se muestra un empleado municipal de la limpieza mientras comentan «Mira la cara del señor de la basura a punto de clavarle la navaja al del coche de Google«. No tiene rincón malo la plaza es todo bonito, es como la plaza mayor de Salamanca«, añaden.

Unos comentarios que han generado un gran malestar, expresado por la alcaldesa, PP y Ciudadanos en sus perfiles en las redes sociales.

La Agrupación local de la formación naranja fue la primera en expresar su «rechazo» a la visión de Huerta Carrasco que muestra el espacio de Movistar+. «Nos repugna la burla que se hace de nuestra ciudad a través de éste o cualquier otro barrio, donde vivimos motrileñ@s tan dignos como cualquier otro ciudadano andaluz o español y exigimos una disculpa y rectificación por parte del programa o en su caso la cadena que lo emite. Los Ciudadan@s de Motril no estamos para ser guasa ni espectáculo de mal gusto de nadie«.

En la misma línea, la portavoz del PP de Motril y candidata a la Alcaldía, Luisa García Chamorro, también ha exigido «la retirada inmediata de este vídeo del programa de La Resistencia de Movistar por dar una visión sesgada de Motril«. »Estoy indignada«, ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Flor Almón, también ha hecho una reflexión en las redes sociales en la que exige «respeto» para la ciudad. «Yo soy una persona con mucho sentido del humor, tanto como el resto de mis vecinos, pero me pregunto, donde está el límite entre reírse con nosotros o de nosotros», señala Almón.

«No me gusta que se rían de otras personas, no me gusta que se rían de personas humildes, no me gusta que se haga mofa de todo un barrio por el simple motivo de no ser un barrio pudiente, no me gustan los listillos que se creen mejores que otros por haber tenido más oportunidades o simplemente suerte, no me hace gracia que tiren por tierra la imagen de mi ciudad, ni de ninguna otra«, escribe la alcaldesa.

Y continúa: «No me gustan las personas que para llenar minutos de su programa necesitan humillar a otros. No me gustan las personas que por desidia, desconocimiento o por mala baba, hablan sin pararse a pensar en las consecuencias. No me gusta que valga todo para ganar audiencia».

La alcaldesa de Motril concluye pidiendo al programa «respeto, cordura, empatía y mucho sentido del humor, pero del bueno, del que no hiere, ni humilla, ni distorsiona la imagen de un barrio y de una ciudad trabajadora y con mucho sentido del humor«.