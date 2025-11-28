Los sindicatos denuncian contrataciones en los almacenes para boicotear la huelga del manipulado

Los más de 9.000 trabajadores -en este caso la mayoría son mujeres- del sector del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata a ... secundar una huelga general que intentará paralizar los almacenes a partir del 5 de diciembre, en plena campaña hortofrutícola en el caso de la Costa granadina.

Los sindicatos convocantes, CCOO Industria Granada, UGT FICA Granada y CSIF Granada, han denunciado de forma conjunta «las graves prácticas empresariales» detectadas en el sector del manipulado justo antes del inicio de la huelga de siete días, ya anunciada por las organizaciones sindicales ante el bloqueo patronal en la negociación del convenio colectivo.

Los sindicatos aseguran que diversas empresas están realizando contrataciones para sustituir a las personas huelguistas, «una práctica estrictamente prohibida y que constituye una vulneración del derecho fundamental de huelga». Por ello, CCOO, UGT y CSIF han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo, solicitando las sanciones pertinentes y su intervención inmediata para frenar estas conductas ilegales.

El calendario de movilizaciones, que comenzó con una manifestación secundada por varios miles de trabajadores el domingo 16 de noviembre en Motril, pretende presionar a la patronal, representada por Ecohal Granada y Cooperativas Agroalimentarias Granada, para avanzar en la negociación del convenio colectivo del manipulado. La huelga se ha convocado para los días 5, 7, 8, 19, 22 y 23 de diciembre de 2025, y afectará todos los turnos: mañana, tarde y noche en todas las empresas adheridas al convenio, según informan los sindicatos en una nota conjunta.

«En los últimos días se han celebrado asambleas multitudinarias en los centros de trabajo, en las que la plantilla ha expresado un apoyo masivo a la huelga y una firme determinación a llevarla a cabo. El silencio de la patronal y su falta de propuestas no han hecho más que reforzar la convicción de las personas trabajadoras de que la movilización es imprescindible», aseguran los sindicatos.

Las organizaciones sindicales hacer recaer «íntegramente en la patronal» la responsabilidad de la escalada del conflicto y les consideran responsables del «bloqueo absoluto ha impedido cualquier avance en la negociación del convenio». Los sindicatos esperan que la patronal, representada en este caso por Cooperativas Agroalimentarias de Granada y ECOHAL, acepte en el Sercla «las justas reivindicaciones de las personas trabajadoras, que consisten en salir del Salario Mínimo Interprofesional y regularizar los salarios conforme al IPC».

«La masa social del sector del manipulado ha dicho basta, ha dicho se acabó. Si en la reunión previa a la huelga la patronal no se muestra responsable el día 5, nadie irá a trabajar», concluyen los sindicatos.