De vuelta al puerto de Motril con sesenta kilos de gambas... y una patera

El 'Lorenzo cometierras', el barco del patrón mayor de la Cofradía de pescadores de Motril, Ignacio López, ha llegado esta tarde de jueves al puerto granadino, tras un duro de faena con 60 kilos de gambas, 110 kilos de otras capturas... y una aparatosa patera. Los restos de la embarcación neumática cayeron en las redes de este arrastrero motrileño cuando faenaba frente a las costas de La Rábita, y como hacen habitualmente, los pescadores ha sacado la basura del mar y la han trasladado al puerto para que no contamine los caladeros.

Esta misma semana, a través de IDEAL, la Cofradía de pescadores de Motril daba la voz de alerta sobre la frecuencia con la que se están topando con pateras y el problema que supone en el mar. Esta nueva embarcación viene a ratificar, según López, que no se trata ya de un problema puntual. La Federación andaluza de Cofradías han trasladado el problema al Gobierno, a través de una carta en la que han pedido que Salvamento Marítimo tome cartas en el asunto y saque del agua las embarcaciones neumáticas después de rescatar a sus ocupantes. «No solo perdemos pesca, la calidad del marisco no es la misma, porque la embarcación viene con mucha agua dentro y daña las redes y las capturas», lamenta Ignacio López.

En estos días de Navidad, que suponen un importante porcentaje de las ventas del año, la captura de una patera es así una auténtica faena para los pescadores. «Ayer hicimos 1.700 euros y hoy en la misma zona 400 menos, que para nosotros es mucho», apunta el López, armador de una embarcación de la que viven seis familias.

Pero no solo el factor económico es el problema, según los pescadores, que insisten en el riesgo que supone para ellos toparse con los restos de una de estas lanchas neumáticas. «Se puede partir un cabo, la maniobra de sacarla es complicada, pueden provocar accidentes a bordo», incide López. Y, sobre todo, les preocupa la contaminación de los caladeros, no en vano la cofradía de pescadores de Motril, en el marco del proyecto Ecopuertos que retira la basura del mar, se ha convertido en un referente de concienciación ambiental para las cofradías de toda España.