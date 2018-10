Seis grandes obras, que estarán listas en 2019, transformarán Motril con dinero europeo Las obras del Kilómetro 1 dotarán de saneamiento y aceras a esta zona que hasta ahora, no tenía. / Javier Martín El año que viene estará terminada la calle Ancha, el Vadillo, un centro de servicios sociales, un pabellón, el arreglo del parque de los Pueblos y se iniciará la recuperación de la Fábrica del Pilar LAURA UBAGO Granada Martes, 30 octubre 2018, 00:43

Motril verá terminadas en 2019 seis grandes obras que transformarán la ciudad y le darán vida a los barrios. El teniente de alcalde de Urbanismo cuenta que la concesión de los fondos europeos –Edusi– es un proceso lento pero que avanza y ahora se verán los resultados con las obras que ya han empezado o que están a punto de comenzar.

En Motril se invertirán casi 5 millones de euros en seis proyectos señeros que responden a demandas históricas a «deudas» que había con la ciudad, según expresa la propia alcaldesa Flor Almón.

El teniente de alcalde de Urbanismo tiene un gran cuadro en el que se indican cuándo se aprueban los pliegos, cuándo comienzan las obras y cuándo tienen previsto terminarse. «Me da igual si están para junio o no. Si las inauguro o no. Lo importante es llevarlas a cabo», expresa el concejal responsable de estos proyectos.

La gran obra es la de la calle Ancha. Como dice la alcaldesa, es «nuestro Zaidín» y allí se pensó renovar las tuberías a través de la Mancomunidad, para que la presión llegase a los bloques altos, y modernizarla por completo para hacerla más atractiva.

«Todas estas obras tienen un componente estético pero también una dimensión comercial... están pensadas para dar vida», cuenta la alcaldesa Flor Almón.

Las obras de la calle Ancha comenzaron en mayo y están previstas que acaben en marzo o abril del año que viene. La parte del Ayuntamiento supone una inversión de más de un millón de euros. Antonio Escámez niega que vayan con retraso. «Las obras son obras... y van bien», asegura el responsable de Urbanismo motrileño.

«Son deudas históricas que los vecinos estaban esperando como agua de mayo», aporta la alcaldesa de Motril. Por ejemplo, no era de recibo que una zona como la del Vadillo no tuviese saneamiento y ahora, después de la obra que ya ha comenzado lo tendrá. Tuberías nuevas y un aspecto moderno y seguro, ya que ahora no había ni aceras en el peligroso Kilómetro 1. Las obras de este polígono comenzaron en septiembre y terminarán en junio de 2019, después de invertir más de 700.000 euros entre el Ayuntamiento (ponen un 20%) y los fondos europeos Edusi.

Otra de las obras esperadas es la rehabilitación y modernización del Parque de los Pueblos de América. Quieren darle vida y con él, a la zona, al centro, que la gente pasee, que disfrute de ese entorno ahora deteriorado.

Según cuenta Antonio Escámez, pronto comenzará la construcción de una zona de skate park en la que se invertirán 182.000 euros. En los juegos infantiles se gastarán cerca de 200.000 euros, se mejorará la iluminación, se conectará con el carril bici y se mejorará la unión entre parque y Alcoholera. Las obras estarán terminadas en junio del año que viene, aunque tienen diferentes fases con plazos distintos.

En el barrio de San Antonio se harán dos actuaciones. Una de ellas tiene visos de convertirse en uno de los proyectos estrella de este gobierno y es un centro de servicios sociales en la placeta de este punto de la zona norte motrileña. Habrá espacio para dar respuesta a todos los vecinos con necesidades de esa parte de la ciudad y así se dividirá Motril en dos y no tendrán que desplazarse hasta la zona Sur. Habrá un espacio para los mayores y otro para los niños, explica Antonio Escámez que muestra orgulloso un diseño de este proyecto que había levantado algunas suspicacias. «Es un proyecto bonito que va a ayudar a la gente de esta zona», apunta el responsable de Urbanismo. El pliego está a punto de salir y estará terminado para finales del año que viene.

En este barrio también rehabilitarán el emblemático parque con estos fondos europeos. Además Motril contará con un nuevo pabellón de deportes el año que viene.

Uno de los proyectos que está aún en redacción y que podrían alargarse más es la rehabilitación de las cubiertas y fachadas de la Fábrica del Pilar, una obra de 1,5 millones de euros que no tienen aún financiación.

La parte que sí se irá avanzando para el año que viene es la recuperación del tren de molinos de este ingenio y la descontaminación –quitar la uralita– del interior del edificio central.

«Aunque se necesita mucha financiación queremos ir paso a paso con la Fábrica del Pilar para poder ir consiguiendo subvenciones y lograr rehabilitarla por completo», apunta la alcaldesa motrileña.

Antonio Escámez explica todo el trabajo que hay detrás de estas obras,

cómo fue conseguir esos fondos europeos, la redacción de los proyectos, la adjudicación de las obras y todo lo que conllevan estas inversiones necesarias para Motril. Además se hará una nueva comisaría de Policía Local y se hará una reforma energética del mercado municipal.