Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El sector del manipulado se manifiesta en Motril, en lucha por su convenio colectivo

Ideal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Este domingo, 16 de noviembre, convocada por UGT, CCOO y CSIF, se ha celebrado en Motril una manifestación de los trabajadores del sector de manipulado ... de la provincia de Granada, ante el bloqueo de su Convenio Colectivo por parte de la patronal. Esta movilización «es sólo el inicio de las protestas», que culminarán con «una convocatoria de huelga si la patronal no cambia su intransigente postura».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  3. 3 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  7. 7

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  8. 8

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  9. 9 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  10. 10 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El sector del manipulado se manifiesta en Motril, en lucha por su convenio colectivo

El sector del manipulado se manifiesta en Motril, en lucha por su convenio colectivo