El sector del manipulado se manifiesta en Motril, en lucha por su convenio colectivo

Este domingo, 16 de noviembre, convocada por UGT, CCOO y CSIF, se ha celebrado en Motril una manifestación de los trabajadores del sector de manipulado ... de la provincia de Granada, ante el bloqueo de su Convenio Colectivo por parte de la patronal. Esta movilización «es sólo el inicio de las protestas», que culminarán con «una convocatoria de huelga si la patronal no cambia su intransigente postura».

Para UGT la parte sindical «ha demostrado una actitud responsable, sensata y dialogante», pues «solo se han solicitado incrementos salariales en torno al IPC, para no perder poder adquisitivo», que contrastan con «las posiciones empresariales, centradas en reducir aún más los derechos de las personas trabajadoras del sector».

En ese sentido el secretario general de FICA-UGT Granada, Francisco-Ruiz-Ruano, ha considerado la postura empresarial como «cicatera y fuera de toda lógica», pues «los beneficios empresariales del sector, durante estos últimos años son más que evidentes». De hecho, «en estos momentos las empresas del manipulado están produciendo a pleno rendimiento».

El sindicalista añade que «no se van a seguir perdiendo derechos, como ya ocurrió con el bocadillo, la antigüedad o la reducción del valor de la hora extraordinaria».

Los Sindicatos UGT, CCOO y CSIF ya denunciaron el bloqueo, por parte de la patronal, del Convenio Colectivo del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y patata de la provincia Granada, que afecta a 9.000 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres.

«Estamos ante un sector muy precarizado, con sueldos mínimos cuya referencia es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en contraposición con esta situación laboral, las empresas del sector vienen experimentando, desde hace años, un auge mantenido que ha repercutido de forma importa en sus beneficios empresariales», aseguran.

Así, tras la última reunión el pasado día 23 de octubre con la parte empresarial (ECOHAL y FAECA), «la negociación se centró en las cuestiones económicas, toda vez que la representación sindical manifestó su rechazo a la intención de la patronal de eliminar del convenio colectivo el complemento de incapacidad temporal para los tres primeros días de la baja». «Los empresarios exigieron que se aprobada esta medida para poder acercarse a la postura sindical, lo que fue rechazado por UGT, CCOO y CSIF, por suponer una pérdida de derechos de 9.000 trabajadoras y trabajadores», explican desde el sindicato.

Ante el bloqueo originado por las pretensiones empresariales, «que ni tan siquiera estaba dispuesta a ofrecer los incrementos de IPC correspondientes a los años 2024 y lo que va del 2025, condenando una vez más a las plantillas a la pérdida de poder adquisitivo», se dio por finalizado el proceso de negociación y el inicio de las movilizaciones en el sector del manipulado de la provincia de Granada, tal y como se aprobó por unanimidad en las dos asambleas, el 7 de noviembre, «que tendrá como colofón una convocatoria de huelga si la parte empresarial no modifica su postura».