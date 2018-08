Los 'secretos' para salvarle la vida a un delfín

«Si un cetáceo o delfín de cierta envergadura aparece varado estos jóvenes deben saber a qué numero llamar o cómo actuar al instante, ya que en la mayoría de ocasiones todavía se puede salvar la vida del animal». Carlos Ferrón, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, tiene claro qué hay que hacer para salvarle la vida a un delfín, aunque, como el mismo refiere, es más preciso conocer qué no se debe hacer.

«Les hemos explicado que si ocurre este encuentro, jamás deben devolverlo al mar, ya que si el ejemplar se encuentra enfermo y no identificamos cuál es, va a regresar y vamos a encontrar el problema agravado. Si hay oleaje, no se debe dejar ahí, ya que quedaría golpeando contra el rompeolas. La respuesta correcta es sacarlo, dejarle un espacio para que las aletas no rocen el suelo y colocarle una toalla húmeda encima, pero sin tapar el orificio de respiración. Tras estas salvedades, toca llamar al número de teléfono correspondiente», concluye Ferrón.

El Laboratorio Itinerante del Aula del Mar de Málaga, en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, levantó un stand en la Playa Puerta del Mar para concienciar a niños y bañistas sobre la necesidad de conservar los ecosistemas marinos. Decenas de pequeños, acompañados por Carlos Ferrón, aprendieron de primera mano y gracias a los especialistas allí presentes la imperiosa necesidad que tiene el entorno marino de que el ser humano sepa compatibilizar el uso recreativo del litoral con su conservación. El objetivo principal de este laboratorio itinerante ha sido, además de concienciar a los veraneantes sobre la necesidad de cuidar la flora y la fauna del mar, informar sobre la existencia de importantes poblaciones de invertebrados que habitan en zonas de recreo de la costa y de la necesidad de incorporar actitudes compatibles para su conservación.

Actuar en consecuencia y de la mejor forma posible son algunos de los paradigmas que persiguen desde el colectivo marino que, gracias a expertos duchos en la materia, como los que forman parte del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, se trasladan cada vez a un mayor número de personas.