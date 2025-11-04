Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Salobreña lanza junto a los comercios locales un sorteo en Instagram para premiar el reciclaje

El sorteo estará abierto hasta el próximo el 30 de noviembre de 2025 en la cuenta oficial del Ayuntamiento

Ideal

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

Dentro de la campaña de concienciación medioambiental del Ayuntamiento «Salobreña es Circular», que tiene como objetivo seguir mejorando de forma constante el reciclaje de envases ... ligeros y papel/cartón, (latas, briks, envases de plástico), hoy se ha comenzado con un sorteo de 10 bonos de 50 euros, que se llevará a cabo junto a los comercios de Salobreña. Dichos bonos son para consumir en los negocios locales que están apostando firmemente por la sostenibilidad y la economía circular. Así, en cada comercio habrá carteles y pegatinas para invitar a los clientes a participar en el concurso.

