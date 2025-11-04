Salobreña lanza junto a los comercios locales un sorteo en Instagram para premiar el reciclaje

Dentro de la campaña de concienciación medioambiental del Ayuntamiento «Salobreña es Circular», que tiene como objetivo seguir mejorando de forma constante el reciclaje de envases ... ligeros y papel/cartón, (latas, briks, envases de plástico), hoy se ha comenzado con un sorteo de 10 bonos de 50 euros, que se llevará a cabo junto a los comercios de Salobreña. Dichos bonos son para consumir en los negocios locales que están apostando firmemente por la sostenibilidad y la economía circular. Así, en cada comercio habrá carteles y pegatinas para invitar a los clientes a participar en el concurso.

Para ello se creará un Ranking de Comercios Circulares, un reconocimiento a los negocios que implementan activamente medidas circulares, gestionando correctamente residuos como latas, botellas de plástico, bricks, papel y cartón, y promoviendo el consumo responsable.

El sorteo estará abierto hasta el próximo el 30 de noviembre de 2025 en la cuenta oficial de instagram del Ayuntamiento, el ranking oficial de comercios se anunciará en los próximos días por esta misma plataforma, y los 10 ganadores serán anunciados y contactados la primera semana de diciembre en esta misma cuenta.

La campaña 'Salobreña es Circular', puesta en marcha hace unas semanas, tiene como objetivo fomentar el reciclaje y la economía circular mediante incentivos para los ciudadanos que menos residuos generen. Entre otras acciones previstas se encuentra la Red de Comunidades Circulares, una iniciativa dirigida a comunidades de vecinos que deseen implicarse activamente en la economía circular, la instalación de cinco puntos informativos distribuidos por todo el municipio, o un concurso de vídeos para jóvenes.

Estas actuaciones se llevan a cabo por el Ayuntamiento de Salobreña en el marco de la Nueva Línea de Acción Local del Convenio suscrito entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecoembes.