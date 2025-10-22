Salobreña inicia un Plan de reparación y mantenimiento de vías públicas Se ha actuado en la avenida del Mediterráneo, concretamente a la altura del supermercado Carrefour, donde se ha levantado el asfalto del paso de peatones para mejorar el firme de la calzada, adecentando todo el espacio con nueva señalización

Ideal Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:46 Comenta Compartir

El área de obras y urbanismo del Ayuntamiento de Salobreña ha iniciado estos días un Plan de reparación y mantenimiento de vías públicas. Dicho plan comenzaba por el pintado de las líneas horizontales de prohibición de aparcamiento las calles aledañas a la plaza Juan Carlos I y ha continuado por una importante actuación en la calle Federico García Lorca donde se ha reasfaltado un tramo que tenía grandes baches, además del pintado de los pasos de peatones y la colocación de la señalización vertical a lo largo de toda la vía.

Igualmente también se ha actuado en la avenida del Mediterráneo, concretamente a la altura del supermercado Carrefour, donde se ha levantado el asfalto del paso de peatones para mejorar el firme de la calzada, adecentando todo el espacio con nueva señalización.

Según ha explicado el concejal delegado del área, Juan Francisco Gutiérrez, las actuaciones de este Plan continuarán por todo el municipio para mejorar así la seguridad del tráfico y de los peatones. En este sentido se llevarán a cabo diversas obras de reparación, mejora y señalización en el entorno del apeadero de autobuses y acceso a la zona industrial debido al intenso transito de esta entrada del municipio.

Temas

Salobreña