Los nuevos nichos del camposanto de Salobreña. MJAT

Salobreña estrena nuevos nichos en su cementerio

El Ayuntamiento termina la construcción de 52 unidades y prepara una ampliación mayor en los terrenos colindantes

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

Tras meses de trabajo, las obras de mejora y remodelación del cementerio municipal de Salobreña ya están terminadas. En total se han construido 52 nuevos ... nichos que permitirán aliviar la falta de espacio que venía arrastrando el camposanto. Con los trabajos finalizados solo queda la recepción de la obra para que puedan empezar a usarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

