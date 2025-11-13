Salobreña estrena nuevos nichos en su cementerio

Tras meses de trabajo, las obras de mejora y remodelación del cementerio municipal de Salobreña ya están terminadas. En total se han construido 52 nuevos ... nichos que permitirán aliviar la falta de espacio que venía arrastrando el camposanto. Con los trabajos finalizados solo queda la recepción de la obra para que puedan empezar a usarse.

El proyecto, con un presupuesto de 85.000 euros financiados íntegramente con fondos municipales, ha actuado sobre una superficie de unos 100 metros cuadrados, en el extremo suroeste del cementerio. En esa zona se ha construido una nueva estructura de nichos y se ha habilitado un pequeño almacén para guardar herramientas, materiales y contenedores, mejorando así la organización y la imagen del recinto.

El concejal de Urbanismo y Obras, Juan Gutiérrez, destacó la necesidad de esta actuación: «Con esta obra damos una respuesta inmediata a una necesidad real. El cementerio estaba prácticamente sin huecos, y era urgente actuar. Ahora podemos ofrecer un servicio digno y ordenado mientras seguimos avanzando en la ampliación más grande que tenemos prevista», explicó.

Según el edil, los trabajos se han ejecutado dentro de los plazos previstos y sin incidencias destacables. El objetivo era tenerlo todo listo antes de la fiesta de Todos los Santos, algo que se consiguió ya que las obras estaban completamente terminadas a finales de octubre.

«Queríamos que las mejoras estuvieran terminadas antes de esa fecha, por el número de vecinos que acuden a visitar a sus seres queridos. Hemos cumplido los tiempos, lo que demuestra la buena coordinación entre la empresa adjudicataria y los servicios técnicos municipales».

El alcalde, Javier Ortega, recordó que esta intervención se planteó como una medida «de emergencia» ante la escasez de nichos disponibles. Quien recalca que necesitaban actuar con rapidez para dar una solución inmediata. Esta obra de ampliación les da un poco de margen mientras desarrollan un plan de ampliación más amplio y bien estructurado.

Espacio de almacenamiento

Además de los nuevos nichos, se ha reconstruido el muro exterior del cementerio junto a la acequia del suroeste y se ha creado un espacio más práctico para el almacenamiento y la gestión de residuos. «No solo queríamos ganar capacidad, sino también mejorar la estética y el orden del recinto. Antes, los contenedores y materiales estaban a la vista, y no era lo más adecuado para un lugar de recogimiento», apuntó.

El Ayuntamiento trabaja ya en una ampliación mayor del cementerio hacia el norte, un proyecto que implicará la expropiación de terrenos y la construcción demás de 1.000 nuevos nichos, además de dejar espacio preparado para futuras ampliaciones. «La idea es planificar a medio y largo plazo, para que Salobreña no vuelva a encontrarse en una situación de urgencia dentro de unos años», explicó el alcalde.

Gutiérrez recalcó que las futuras actuaciones se diseñarán con criterios de accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad: «Queremos que el cementerio sea un lugar digno, accesible y en buenas condiciones para las familias. Es un espacio de memoria y respeto, y debe cuidarse como tal», concluyó el encargado del área.