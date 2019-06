Rufino negocia integrar a IU en su gobierno para garantizarse la mayoría absoluta en Salobreña María Eugenia Rufino en una imagen de archivo, del año 2014, con el líder de IU en Salobreña, Ángel Coello (a la derecha). / Javier Martín La socialista rechaza la propuesta de pacto de Más Salobreña, que pedía las concejalías de Urbanismo, Policía Local, Cultura y Deportes a cambio de su apoyo MERCEDES NAVARRETE Motril Miércoles, 12 junio 2019, 18:08

Gobernar en minoría con sus siete concejales frente a una oposición muy fracturada, que suma 10 ediles o buscar un socio entre los partidos que tienen dos concejales para atar la mayoría absoluta. Este es el dilema al que se ha enfrentado la actual alcaldesa María Eugenia Rufino, que volverá investida este próximo sábado. Según pudo saber IDEAL, la socialista está negociando la posibilidad de que Izquierda Unida se incorpore a su gobierno, para garantizar un gobierno con total estabilidad para Salobreña.

Tanto el líder de IU, Ángel Coello como la alcaldesa del PSOE, María Eugenia han negociado con sintonía y han logrado un entendimiento sobre las bases de un acuerdo programático con 51 puntos. Se ha hablado de «programa, programa y programa», egún ha confirmado a IDEAL el líder de IU, Ángel Coello.

IU ha dado el aval a sus dos concejales electos para entrar en un gobierno liderado por el PSOE sobre las bases de este acuerdo programático. Sin embargo la última palabra la tendrán los militantes socialistas, pendientes celebrar una asamblea que también respalde el acuerdo. Si es así, el pacto estará hecho.

«Las exigencias de IU son programáticas, no hemos hablado de liberaciones. Queremos darle un impulso a Salobreña, que ha estado demasiado en calma chicha y esa responsabilidad es la que nos hace dar el paso de pactar con el PSOE, sobre la base de un acuerdo programático, ya que en los programas de PSOE e IU no hay propuestas contradictorias aunque sí distintos matices«, valora Ángel Coello.

El escenario

La creación de un parking y un ferial junto al apeadero de autobuses de la entrada de Salobreña, la segunda fase de rehabilitación del castillo, el proyecto definitivo para acabar con las inundaciones en la Pontanilla o el impulso al patrimonio histórico, el casco antiguo o la limpieza en el municipio son algunos de los puntos que figurarían en el acuerdo de gobierno PSOE e IU, si finalmente lo avalan los socialistas.

Las pasadas elecciones dejaron en Salobreña una victoria contundente para el PSOE, con siete concejales y un cuádruple empate a dos concejales entre Ciudadanos, Más Salobreña, Partido Popular e IU para la Gente. Completarán la nueva corporación un concejal de Vox y otro de Podemos.

Los socialistas tenían así varios posibles aliados. Esta misma semana, han recibido la propuesta del representante de Más Costa Tropical en Salobreña, Juan Antonio Collado, que ofrecía su apoyo a María Eugenia Rufino a cambio de un pacto en el que solicitaba las concejalías de Urbanismo y Obras, Policía Local, Cultura y Deportes y la segunda y quinta tenencia de Alcaldía.

Más Salobreña quería además un concejal liberado con dedicación exclusiva y un coordinador liberado. En cuanto a puntos programáticos, Más Salobreña consideraba «innegociables», temas como la bajada progresiva del IBI, la cesión de una carretera para transformarla en un bulevar, la recuperación del servicio de limpieza por el ayuntamiento, un parking en el antiguo mercado municipal o la conversión de la azucarera del Guadalfeo en un museo industrial.

El PSOE ha descartado por completo la propuesta de los andalucistas. «El carácter innegociable de la misma ofrece razón suficiente para no entrar a justificar su declinación pero en cualquier caso le participamos amodo de ejemplo que hay cuestiones como la cesión del tramo de carreteras o la construcción del segundo campo de césped con las que en un caso no estamos de acuerdo y en otro no nos consideramos en disposición de adquirir ese compromiso que carece de financiación a día de hoy. Igualmente para nosotros hay áreas de gestión que son innegociables y que coinciden con las que solicitan para su grupo«, ha respondido el PSOE en una respuesta a Más Almuñécar que ha hecho pública. La firman la alcaldesa en funciones, María Eugenia Rufino, además de por la secretaria de organización, Belén Sánchez Aparicio y por el portavoz del PSOE Manuel Guirado.

En su respuesta a Más Salobreña, los socialistas reiteran su voluntad de que esta próxima legislatura «esté marcada por el diálogo y el consenso con las diferentes fuerzas políticas«.

Así las cosas, lo que está claro es que, con o sin apoyo final de IU, la socialista María Eugenia Rufino tiene garantizada su investidura como alcaldesa. «Si no estamos en el gobierno estaremos en la oposición, pero no vamos a respaldar chapuzas«, garantiza Coello, descartando así que los partidos minoritarios pudieran unirse contra Rufino.