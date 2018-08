El 'roadshow' de la ONCE llega a Motril para acercar al empleo a jóvenes con discapacidad La camapaña llegó a Motril este lunes / ONCE Estarán en la ciudad hasta el miércoles por la tarde R. A. MOTRIL Martes, 21 agosto 2018, 11:06

La 'roadshow' 'No te rindas nunca' que organiza la Fundación ONCE, a través de Inserta Empleo, pasó ayer por Motril. Bajo el lema 'Esta oportunidad no pasa todos los días', este programa quiere atraer a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de todo el territorio español que posean certificado de discapacidad igual o superior al 33% y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad.

El 'roadshow' cuenta con cuatro unidades móviles que están recorriendo de forma simultánea el territorio español durante este verano, estando situadas de dos a cuatro días en las ubicaciones elegidas para cada localidad. Esta iniciativa, que arrancó el pasado 12 de julio, se podrá visitar en Motril también hoy y mañana en la playa de Poniente, frente al camping de Playa del Pelaíllo, en horario de mañana y tarde.

La teniente de alcalde responsable de Formación y Empleo, María Ángeles Escámez, el coordinador de Inserta Empleo en la comarca, Miguel Cortés, y el director de la Agencia de ONCE en Motril, Emilio José Sánchez fueron los encargados de presentar esta iniciativa.

Escamez agradeció a la Fundación ONCE que esta campaña haga escala en Motril durante tres días y consideró que «es importante aprovechar estas herramientas para mejorar la empleabilidad mediante talleres con diversas temáticas que fomentan la actitud y el talento». Junto a Motril, se recorrerán otras 78 localidades del territorio nacional.