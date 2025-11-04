La riqueza y diversidad turística de la Costa Tropical se promociona en la World Travel Market Londres

La Mancomunidad de Municipios se encuentra estos días en la World Travel Market de Londres, participando en la promoción del destino Costa Tropical de Granada ... en esta importante feria turística.

El presidente comarcal, Rafael Caballero, informa de que se están celebrando reuniones con «turoperadores y agentes de viajes que ya nos conocen porque llevan bastantes años trabajando con hoteles en la costa, pero también con otros agentes y empresas turísticas interesadas en nuestro destino, que nos han manifestado su deseo de alcanzar acuerdos y firmar contratos con empresas en la Costa Tropical».

La promoción combina la fuerza del sol y playa con una oferta complementaria cada vez más diversificada, ofreciendo buenas temperaturas todo el año, montaña, turismo deportivo, submarino, patrimonial, cultural y rural. A esto se suman las tradiciones populares de cada uno de los municipios del litoral granadino, una gastronomía singular basada en los frutos tropicales y los productos que nos ofrece el Mediterráneo, con elaboraciones de siempre o de vanguardia.

La feria de Londres es una de las principales ferias de turismo del mundo y la Mancomunidad está presente a través de una campaña en medios destinada al mercado británico que comenzó el pasado fin de semana y que continúa durante la feria hasta el próximo jueves.

Para concluir, Caballero incide en que «el objetivo de la Mancomunidad en esta feria es la de reforzar la imagen del litoral granadino como una de las opciones preferentes para el turista europeo que busca para sus vacaciones un lugar que les ofrezca calidad, autenticidad y buen clima todo el año».