Rehabilitan las primeras viviendas 'okupadas' de Almuñécar Hills

Después de años mirando al mar como un esqueleto olvidado, Almuñécar Hills empieza a despertar del letargo. Aquella urbanización que la crisis inmobiliaria dejó a ... medio construir y que durante una década acogió a personas que improvisaron un hogar, por fin recupera el esplendor que nunca tuvo.

Hay que remontarse al año 2000. En aquella época, Almuñecar Hills, como tantas otras promociones en la Costa Tropical, nació con la ambición de atraer a quienes buscaban el paraíso en el litoral granadino. Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria tan sólo ocho años después lo frenó todo. La promotora quebró, las obras se pararon y las viviendas, ya cerradas por fuera pero sin acabar por dentro, quedaron abandonadas a su suerte.

Al tiempo, fueron llegando familias, muchas de ellas con menores a su cargo para 'okupar' las viviendas. Ahora, un año después de los desalojos de aquellas 27 familias, la urbanización parece dar un giro radical. Una promotora valenciana se ha puesto manos a la obra para rehabilitar las viviendas y, según cuentan, las primeras estarán listas para noviembre. Felipe Expósito, jefe de obra de TBF, asegura que las doce primeras casas se entregarán el 3 de noviembre, y después irán llegando las demás hasta completar las 36 previstas.

Los trabajos de rehabilitación comenzaron en agosto de este año y se encuentran en un estado avanzado. La rehabilitación no ha sido fácil. Tras años de 'okupación' y abandono, las viviendas presentaban graves problemas de deterioro: humedades en los techos y paredes, cocinas y baños rotos, suelos y tabiques en mal estado, por lo que los trabajadores han tenido que derribar tabiques, renovar por completo las instalaciones de electricidad y fontanería, reparar suelos, techos y cocinas, y aplicar un tratamiento completo para solucionar las humedades y filtraciones, según cuenta Expósito.

Los operarios se dedican ahora a dar una mano de pintura en la fachada y en los interiores, la renovación de cristaleras exteriores y la instalación de electrodomésticos, trabajos que marcan la recta final de esta primera fase de entrega.

Según ha podido conocer IDEAL, la rehabilitación de la urbanización tiene un presupuesto de unos 5 millones de euros.

Del deterioro al lujo

En la parte más alta del complejo se construirán dúplex de lujo que contarán con tres dormitorios, tres baños, amplias terrazas, piscina privada y cochera. En la zona intermedia se ubicarán los apartamentos de dos dormitorios con terraza y piscina, mientras que en la parte más baja se construirán también viviendas de dos dormitorios con terraza, aunque en este caso sin piscina. Todos los hogares incluirán plaza de garaje y trastero, que estarán situados en la parte inferior de la urbanización.

La ubicación sobre El Tesorillo, con un terreno inclinado requería una consolidación de la ladera donde se construyeron las viviendas. La promotora invirtió cerca de 2 millones de euros en un proceso de micropilotaje, una técnica que refuerza el subsuelo mediante pilotes de pequeño diámetro, asegurando que las estructuras se asienten de manera segura y evitando posibles desplazamientos del terreno.

Las primeras viviendas están generando interés entre agentes inmobiliarios que ya las visitan para conocer los acabados y la distribución de los dúplex y apartamentos para su venta.