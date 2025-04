Recogen firmas en Almuñécar para poner el nombre del joven asesinado Gaby al complejo 'Río Verde'

S. P. Miércoles, 9 de abril 2025, 18:21 Comenta Compartir

El municipio de Almuñécar ha iniciado una recogida de firmas para cambiar el nombre al complejo 'Río Verde' por el de Gabriel Qohelet, el joven asesinado el pasado viernes. «Esto no cambiará nada de lo que ha pasado, pero me parece un gesto muy bonito que no nos cuesta nada», ha compartido el cantante Camin en su cuenta de Instagram.

«Estamos recogiendo firmas para cambiar el nombre del campo de fútbol Río Verde en reconocimiento a Gabriel Qohelet, una persona ejemplar, muy querida en nuestro pueblo, que amaba el deporte y promovía a todo el mundo a llevar una vida sana y saludable, siempre dándonos consejos para que fuéramos por el buen camino», cita la imagen que circula por redes sociales.

Gaby tenía 33 años y era muy conocido en la localidad costera, donde había trabajado durante años en locales de ocio. Fue el pasado viernes, pasadas las tres y media de la tarde en una céntrica calle de Almuñécar, cuando se enfrentó a otro vecino de la localidad para arreglar sus diferencias. Lo que no sabía es que el otro iba armado y, tras asestarle catorce puñaladas, acabó con su vida. Falleció prácticamente en el acto.

Familiares y amigos de la víctima aseguran que el atacante, el cual ya había estado antes en prisión, llevaba meses acosándolo. «Gaby intentó evitar este enfrentamiento hasta el final. Fue al lugar para hablar, para cerrar de una vez este capítulo, pero el agresor llegó armado con un cuchillo de grandes dimensiones. Esto no fue una pelea. Fue un asesinato», explicó el portavoz de sus allegados durante un acto de protesta este lunes en la localidad.

La indignación y el duelo llevaron a más de un centenar de personas a congregarse ante los juzgados sexitanos desde primera hora de la mañana del lunes para pedir justicia. Ahora han impulsado una recogida de firmas como reconocimiento a su persona y a su compromiso con el deporte; una forma de honrarle y que el pueblo lo conserve en su memoria.